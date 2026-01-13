Más de 11 mil jóvenes que habían abandonado el sistema escolar en Medellín regresaron a las aulas

Secretaría de Educación de Medellín busca el regreso de los niños a las aulas. Cortesía: Alcaldía de Medellín

Medellín

La Secretaría de Educación Distrital está impulsando la permanencia escolar y avanza en el proceso de matrículas en los diferentes colegios para el año 2026.

La estrategia de la Alcaldía de Medellín es “En el Colegio Contamos con Vos”, con la que el Distrito, por medio de su Secretaría de Educación, ha logrado que más de once mil estudiantes que estaban por fuera del sistema educativo regresaran a las aulas.

Según explicaron desde la dependencia distrital, Medellín “consolida resultados históricos en permanencia escolar y se anticipa al proceso de matrículas 2026 con acciones contundentes, mayor acompañamiento a las familias y ampliación de oportunidades educativas en todo el territorio”.

Adicionalmente, se proyecta el proceso de matrículas con mayor acompañamiento y gestión oportuna, adicional a la ampliación de oportunidades educativas para que ningún niño o joven se quede por fuera del servicio educativo.

Avanza el plan de recuperación de estudiantes

Carolina Franco Giraldo, Secretaria de Educación de Medellín, dijo que “en 2025, con una inversión cercana a los $1.800 millones, superamos la meta del plan de desarrollo y recuperamos más de 11.000 estudiantes, gracias a 300 recorridos de búsqueda activa y nuevos procedimientos administrativos que hoy dan resultados”.

Según las recientes cifras de la dependencia, la ciudad superó el cumplimiento de la meta de la actual administración, que esperaba lograr que 10.500 estudiantes regresaran a las escuelas y colegios. Hasta el momento se reportan más de 11 mil.

Medellín proyecta un proceso de matrículas 2026 con mayor acompañamiento, gestión oportuna y ampliación de oportunidades educativas y, hasta el momento, se ha logrado 6.352 alumnos recuperados en 2024 y 4.916 en 2025, para un total de 11.268 estudiantes que regresaron a las aulas.

Para lograr estas cifras, se implementó un nuevo procedimiento de traslados y retiros escolares, “que permite verificar cada solicitud, identificar causas como desmotivación, situaciones socioemocionales, familiares o económicas, y orientar alternativas antes de abandonar el sistema”, explicaron desde la Secretaría de Educación Distrital.

Disminución en la deserción escolar

Durante el año 2025, se logró una disminución en los retiros escolares, frente al año 2024, de un 27.5 por ciento.

La secretaria de Educación, Carolina Franco Giraldo, explicó que “en las comunas y corregimientos hemos trabajado de la mano de las familias para prevenir la deserción y prepararnos desde ya para las matrículas 2026, con más acompañamiento y más oportunidades. Los esperamos en el colegio”.

Mayor presencia en el territorio

La Alcaldía de Medellín indicó que durante este año 2026 tendrá mayor presencia territorial, acompañamiento integral, para asegurar que todas las familias tengan la oportunidad de acceso a las instituciones educativas y que los estudiantes puedan avanzar en su proyecto de vida en las escuelas y colegios de la ciudad.