Yeison Jiménez, pionero de la nueva generación de músicos regionales colombianos (Caracol Radio)

Ayer en la tarde se conoció la triste noticia de la muerte de Yeison Orlando Jiménez Galeano, nacido el 26 de julio de 1991 en Manzanares, caldas. Tenía apenas 34 años cuando ocurrió el accidente fatal en el aeropuerto de paipa, Boyacá.

Lea también: URGENTE: Fuentes confirman muerte del cantante Yeison Jiménez tras accidente en Paipa

Yeison Jiménez, como se le reconocía en el ambiente musical colombiano, fue autor de por lo menos 70 canciones y varias de estas hacen parte del cancionero de éxitos en la música regional colombiana, como él promovía que se le dijera a la música que muchos mencionan como popular.

Para recordar a Yeison Jiménez y rendirle un tributo por su aporte a la idiosincrasia colombiana actual, recurrimos a nuestro archivo sonoro de entrevistas que el artista, fallecido ayer, concedió a emisoras como Tropicana, Los 40 principales, Radio Santa fe y por supuesto a programas de Caracol Radio.

Le puede interesar: Yeison Jiménez soñó con su muerte: Esta fue la inquietante premonición que reveló el artista

El inicio en la música de Yeison Jiménez

Play/Pause Inicio en la música de Yeison Jimenez 00:24 Mostrar Opciones Cerrar Compartir Cerrar Compartir Facebook

Twitter

Linkedin

Whatsapp

Embeber El código iframe se ha copiado en el portapapeles

Yeison Jiménez y su trabajo en Corabastos

El cantante llegó a Bogotá en busca de nuevas oportunidades, trabajó varios años en la Central de Abastos – Corabastos. Así lo contó en Tropicana el 23 de abril del 2024.

Play/Pause Yeison Jiménez y su trabajo en Corabastos 01:16 Mostrar Opciones Cerrar Compartir Cerrar Compartir Facebook

Twitter

Linkedin

Whatsapp

Embeber El código iframe se ha copiado en el portapapeles

Lea también: Aerocivil confirma a Caracol Radio: Yeison Jiménez iba en avioneta accidentada en Paipa

¿Cómo nació el nombre artístico de Yeison Jiménez?

Uno de los grandes recuerdos de Yeison en su proceso musical fue la creación de su nombre artístico

Play/Pause ¿Cómo nació el nombre artístico de Yeison Jiménez? 00:33 Mostrar Opciones Cerrar Compartir Cerrar Compartir Facebook

Twitter

Linkedin

Whatsapp

Embeber El código iframe se ha copiado en el portapapeles

¿Yeison Jiménez quería ser cantante?

En otra entrevista, esta vez en Los40 el 24 de abril del 2024, contó que nunca se imaginó ser un cantante y que uno de sus grandes sueños era estudiar en una universidad

Play/Pause ¿Yeison Jiménez quería ser cantante? 00:53 Mostrar Opciones Cerrar Compartir Cerrar Compartir Facebook

Twitter

Linkedin

Whatsapp

Embeber El código iframe se ha copiado en el portapapeles

¿Cuáles eran los gustos musicales de Yeison Jiménez?

Yeison Jiménez, reconoció que en sus ratos de ocio o de compartir con amigos, su preferencia musical se decantaba por otros estilos y ritmos.

Play/Pause ¿Cuáles eran los gustos musicales de Yeison Jiménez? 00:33 Mostrar Opciones Cerrar Compartir Cerrar Compartir Facebook

Twitter

Linkedin

Whatsapp

Embeber El código iframe se ha copiado en el portapapeles

Le puede interesar: Canciones de Yeison Jiménez: las 20 mejores para recordar al artista de música popular

Yeison Jiménez: Pionero en la música popular

El cantante fue uno de los pioneros en la Música Regional Colombiana del siglo XXI y contó cómo logró una transformación dentro del género musical.

Play/Pause Yeison Jiménez: Pionero en la música popular 01:02 Mostrar Opciones Cerrar Compartir Cerrar Compartir Facebook

Twitter

Linkedin

Whatsapp

Embeber El código iframe se ha copiado en el portapapeles

La inspiración de Yeison Jiménez a la hora de escribir una canción

Los sentimientos fueron de gran inspiración para la creación de sus canciones, así lo aseguró en el programa Lo Más Caracol en 2020

Play/Pause La inspiración de Yeison Jiménez a la hora de escribir una canción 00:29 Mostrar Opciones Cerrar Compartir Cerrar Compartir Facebook

Twitter

Linkedin

Whatsapp

Embeber El código iframe se ha copiado en el portapapeles

Yeison Jiménez nunca tuvo miedo

Yeison Orlando Jiménez fue víctima de hechos de inseguridad personal, pero no lo amilanaron para seguir en las tarimas sin importar las categorías y tamaños.

Play/Pause Yeison Jiménez nunca tuvo miedo 00:48 Mostrar Opciones Cerrar Compartir Cerrar Compartir Facebook

Twitter

Linkedin

Whatsapp

Embeber El código iframe se ha copiado en el portapapeles

Yeison Jiménez y su acercamiento a Dios

Yeison se refería así a su acercamiento a Dios, dentro de sus planes estuvo el hacer un disco de música cristiana.