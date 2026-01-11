Yeison Jiménez, pionero de la nueva generación de músicos regionales colombianos
Recurrimos a nuestro archivo sonoro de entrevistas que el artista para honrar su memoria
Ayer en la tarde se conoció la triste noticia de la muerte de Yeison Orlando Jiménez Galeano, nacido el 26 de julio de 1991 en Manzanares, caldas. Tenía apenas 34 años cuando ocurrió el accidente fatal en el aeropuerto de paipa, Boyacá.
Lea también: URGENTE: Fuentes confirman muerte del cantante Yeison Jiménez tras accidente en Paipa
Yeison Jiménez, como se le reconocía en el ambiente musical colombiano, fue autor de por lo menos 70 canciones y varias de estas hacen parte del cancionero de éxitos en la música regional colombiana, como él promovía que se le dijera a la música que muchos mencionan como popular.
Para recordar a Yeison Jiménez y rendirle un tributo por su aporte a la idiosincrasia colombiana actual, recurrimos a nuestro archivo sonoro de entrevistas que el artista, fallecido ayer, concedió a emisoras como Tropicana, Los 40 principales, Radio Santa fe y por supuesto a programas de Caracol Radio.
Le puede interesar: Yeison Jiménez soñó con su muerte: Esta fue la inquietante premonición que reveló el artista
El inicio en la música de Yeison Jiménez
Inicio en la música de Yeison Jimenez
00:24
Compartir
El código iframe se ha copiado en el portapapeles
Yeison Jiménez y su trabajo en Corabastos
El cantante llegó a Bogotá en busca de nuevas oportunidades, trabajó varios años en la Central de Abastos – Corabastos. Así lo contó en Tropicana el 23 de abril del 2024.
Yeison Jiménez y su trabajo en Corabastos
01:16
Compartir
El código iframe se ha copiado en el portapapeles
Lea también: Aerocivil confirma a Caracol Radio: Yeison Jiménez iba en avioneta accidentada en Paipa
¿Cómo nació el nombre artístico de Yeison Jiménez?
Uno de los grandes recuerdos de Yeison en su proceso musical fue la creación de su nombre artístico
¿Cómo nació el nombre artístico de Yeison Jiménez?
00:33
Compartir
El código iframe se ha copiado en el portapapeles
¿Yeison Jiménez quería ser cantante?
En otra entrevista, esta vez en Los40 el 24 de abril del 2024, contó que nunca se imaginó ser un cantante y que uno de sus grandes sueños era estudiar en una universidad
¿Yeison Jiménez quería ser cantante?
00:53
Compartir
El código iframe se ha copiado en el portapapeles
¿Cuáles eran los gustos musicales de Yeison Jiménez?
Yeison Jiménez, reconoció que en sus ratos de ocio o de compartir con amigos, su preferencia musical se decantaba por otros estilos y ritmos.
¿Cuáles eran los gustos musicales de Yeison Jiménez?
00:33
Compartir
El código iframe se ha copiado en el portapapeles
Le puede interesar: Canciones de Yeison Jiménez: las 20 mejores para recordar al artista de música popular
Yeison Jiménez: Pionero en la música popular
El cantante fue uno de los pioneros en la Música Regional Colombiana del siglo XXI y contó cómo logró una transformación dentro del género musical.
Yeison Jiménez: Pionero en la música popular
01:02
Compartir
El código iframe se ha copiado en el portapapeles
La inspiración de Yeison Jiménez a la hora de escribir una canción
Los sentimientos fueron de gran inspiración para la creación de sus canciones, así lo aseguró en el programa Lo Más Caracol en 2020
La inspiración de Yeison Jiménez a la hora de escribir una canción
00:29
Compartir
El código iframe se ha copiado en el portapapeles
Yeison Jiménez nunca tuvo miedo
Yeison Orlando Jiménez fue víctima de hechos de inseguridad personal, pero no lo amilanaron para seguir en las tarimas sin importar las categorías y tamaños.
Yeison Jiménez nunca tuvo miedo
00:48
Compartir
El código iframe se ha copiado en el portapapeles
Yeison Jiménez y su acercamiento a Dios
Yeison se refería así a su acercamiento a Dios, dentro de sus planes estuvo el hacer un disco de música cristiana.
Yeison Jiménez y su acercamiento a Dios
00:59
Compartir
El código iframe se ha copiado en el portapapeles