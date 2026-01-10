URGENTE: Fuentes confirman que habría muerto el cantante Yeison Jiménez tras accidente en Paipa

En desarrollo...

Fuentes han confirmado a Caracol Radio el fallecimiento del cantante y compositor Yeison Jiménez, quien perdió la vida en la tarde de este sábado en un grave accidente aéreo.

El siniestro ocurrió en la vereda Romita, específicamente en el sector conocido como Marengo, jurisdicción del municipio de Paipa.

¿Qué se sabe?

Según los primeros reportes entregados por el Puesto de Mando Unificado, la aeronave monomotor en la que viajaba el intérprete de “El Aventurero” se precipitó violentamente en medio de unos cultivos de la zona por causas que aún son materia de investigación por parte de la Aeronáutica Civil.

Equipos de emergencia, incluyendo cuerpos de Bomberos y la Defensa Civil de Duitama y Paipa, llegaron rápidamente al lugar tras el llamado de la comunidad campesina que presenció la caída de la avioneta. Pese a los esfuerzos de los socorristas por extraer a los ocupantes, se confirmó que el artista no tenía signos vitales.

Conmoción nacional

La noticia ha generado un impacto inmediato en el país. Yeison Jiménez, quien se había consolidado como una de las voces más influyentes del género popular en la última década, deja un vacío irreparable en la industria musical y en el corazón de millones de seguidores.

A esta hora, las autoridades acordonan la zona para realizar el levantamiento de los cuerpos y recabar las pruebas técnicas que permitan esclarecer si el siniestro obedeció a fallas mecánicas o condiciones climáticas adversas en la región boyacense.

Se espera un pronunciamiento oficial por parte de su equipo de prensa y familiares en los próximos minutos.

