Canciones de Yeison Jiménez: las 20 mejores para recordar al artista de música popular

La trágica muerte de Yeison Jiménez en Boyacá ha marcado este sábado 10 de enero, como un día de luto en la música, que presenció como una de las voces más potentes de la música popular se apagó, pero su obra queda intacta y su legado prevalece a nivel nacional e internacional, pues sus canciones

Como homenaje a su carrera, repasamos los 20 éxitos que definieron su trayectoria y que hoy suenan más fuerte que nunca en cada rincón del país.

1. Aventurero

Es, indiscutiblemente, su himno. “Yo soy un vagabundo, que ando por el mundo...”. Esta canción no solo rompió récords de reproducción en YouTube y Spotify, sino que se convirtió en una declaración de principios. Con ella, Yeison se ganó su apodo y cruzó fronteras internacionales. Es la canción que lo hizo eterno.

2. Guaro (Remix)

Una colaboración histórica que demostró su poder de convocatoria. Unir a potencias como Pipe Bueno, Jessi Uribe, Alzate y otros en un solo tema fue un hito. Es la canción infaltable en cualquier fiesta colombiana y demostró que Yeison era un líder dentro del género.

3. Maldita Traga

El himno de los corazones rotos. Con una letra desgarradora sobre el amor no correspondido que “embriaga”, este tema consolidó a Jiménez como un maestro del despecho clásico. Su interpretación visceral hace que sea una de las más dedicadas en las cantinas del país.

4. Tenías Razón

Una de sus composiciones más sentidas. La letra refleja el arrepentimiento y la aceptación de los errores en una relación. Mostró una faceta más madura y melancólica del artista, alejándose un poco de la parranda para tocar fibras más sensibles.

5. Mi Venganza (ft. Alzate)

El junte con Alzate fue explosivo. Dos “pesos pesados” cantándole a la traición y al desquite. La fuerza interpretativa de ambos hizo de este tema un éxito rotundo, perfecto para cantar a grito herido.

6. Ni Tengo Ni Necesito

Esta canción es autobiográfica y desafiante. “Oiga señora, a mí no me hable de dinero...”. Yeison plasmó aquí su filosofía de vida: la humildad y el orgullo de venir de abajo (recordando sus días en Corabastos) frente a la arrogancia de la riqueza. Un tema que conectó profundamente con la clase trabajadora.

7. Vete

Directa y sin rodeos. Un tema de despedida para esos amores que ya no aportan. Su melodía pegajosa y su letra contundente la mantuvieron en los primeros lugares de la radio nacional durante meses.

8. El Mejor

“Yo no compito con nadie, yo corro mi propia carrera”. Otra muestra de su narrativa de superación personal. Yeison solía usar sus canciones para enviar mensajes de motivación, y este tema es un recordatorio de su lucha por ser el número uno sin pisar a nadie.

9. Bendecida

Un tema polémico pero increíblemente popular que narra una realidad social moderna con el estilo característico de Jiménez. Su ritmo bailable la convirtió en una favorita de las discotecas.

10. Por qué la envidia

Quizás una de sus letras más personales. Antes de la fama masiva, Yeison ya lidiaba con las críticas. Esta canción fue su respuesta a quienes dudaron de él cuando apenas comenzaba a soñar con ser cantante. Hoy, la letra suena profética ante el gigante en el que se convirtió.

El Top 20 lo completan los siguientes éxitos

11. Nos gustan así (ft Luis Alberto Posada).

12. Me Tiré El Alcohol (ft. Jessi Uribe).

(ft. Jessi Uribe). 13. Tu Amante .

. 14. De Pura Rabia .

. 15. Ya No Mi Amor .

. 16. El Mejor .

. 17. MLP .

. 18. Un Perro Enamorado .

. 19. Te Deseo Lo Mejor .

. 20. Siga Bebiendo (ft. Jhonny Rivera).

Su voz se apaga, pero su música queda. Yeison Jiménez deja un catálogo de más de 70 composiciones que narran la vida del colombiano de a pie. Hoy, el “Aventurero” emprende su último viaje, pero nos deja estas canciones para recordarlo siempre con una copa en la mano y el corazón en la mano.