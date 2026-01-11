Yeison Jiménez soñó con su muerte: Esta fue la inquietante premonición que reveló el artista

En la tarde de este sábado, 10 de enero, fuentes cercanas a Caracol Radio confirmaron la muerte del cantante y compositor Yeison Jiménez, causa de un grave accidente aéreo. El incidente tuvo lugar en la vereda Romita, en la zona conocida como Marengo, dentro del territorio del municipio de Paipa.

Según los informes iniciales del Puesto de Mando Unificado, la avioneta monomotor en la que se trasladaba el cantante de música popular se desplomó de manera violenta sobre un área de cultivos. Las razones del accidente aún están siendo investigadas por la Aeronáutica Civil.

La premonición de Yeison Jiménez sobre su muerte

La advertencia que Yeison Jiménez habría hecho sobre su fallecimiento llamó la atención tras conocerse que, tiempo atrás, comentó haber soñado con un accidente aéreo.

Durante el pódcast. ‘Los hombres sí lloran’ Yeison relato que en varias ocasiones había soñado que moria durante un accidente apereo.

“Yo tengo un avión. Yo me soñé dos veces en España, que yo llego al Olaya, en Medellín, que el capitán me dice: ‘Yei, estamos listos’ y que yo le digo: ‘Marica, vaya dar una vueltica al avión’ y vuelve, y él dice que no aprende el avión. Que él vuelve al avión, despega y cuando regrese me dice: ‘Marica, menos mal, se me soltó un tubo’”.

Yeison Jiménez y su conversación con Juan Pablo Raba

Además, durante la conversación, Juan Pablo Raba, indicó que se despertó bastante alterado debido a que estaba nervioso frente a la situación que había pasado en su sueño. Incluso resaltó que volvió a soñar lo mismo, pero que había cambiado el panorama, ya que despues estaba viviendo la situación dentro del avión.