“Yeison se va físicamente pero su legado se queda”: Organización del artista se pronuncia

En un comunicado, La organización Yeison Jiménez expresó su tristeza por la pérdida del artista y su equipo de trabajo y aseguró que con el corazón en la mano, sienten un dolor imposible de describir, confirmando el triste desenlace.

“Hoy no solo despedimos a un artista despedimos a un hijo un hermano un amigo un ser humano lleno de sueños y valentía que convirtió su historia en esperanza para miles de personas. Yeison fue perseverancia disciplina y amor por su gente. Su voz y su ejemplo nacieron del esfuerzo y por eso marcaron para siempre la vida de quienes lo siguieron y lo quisieron”

El pronunciamiento fue difundido a través de la cuenta oficial de Instagram del artista, acompañado por un mensaje que señalaba: “Esta es la publicación más dolorosa de mi vida… Atentamente… Su Webmaster. Viaja al infinito mi aventurero”.

En la misiva, también se confirmó los nombres de las personas que viajaban junto al artista y que fallecieron en el accidente. Se trata de Jefferson Osorio, Juan Manuel Rodríguez, Óscar Marín y Weisman Mora, integrantes de su equipo de trabajo, así como del capitán Fernando Torres, quien estaba al mando de la aeronave.

“A sus familias les enviamos nuestro abrazo más profundo, nuestra solidaridad absoluta y nuestras oraciones en este momento tan duro”, señala el comunicado.

Y agrega el comunicado: “Yeison se va físicamente pero su legado se queda en sus canciones en sus palabras en sus luchas en su manera de no rendirse y en la huella imborrable que deja en la música regional colombiana y en el corazón de su gente. Su luz seguirá viva cada vez que alguien cante una de sus canciones y recuerde que sí se puede salir adelante”.

Pronunciamiento Medicina Legal

De otro lado, El Instituto Nacional de Medicina Legal aseguró que los cadáveres de las víctimas del accidente aéreo que se presentó entre Paipa y Duitama en Boyacá, serán trasladados a Bogotá, para garantizar la plena identificación.

“En la tarde de este sábado 10 de enero de 2026 se presentó un lamentable accidente aéreo en el sector comprendido entre Paipa y Duitama (Boyacá), en el que perdieron la vida los ocupantes de una aeronave particular de matrícula N325FA. Frente a este hecho, las autoridades competentes adelantan las actuaciones iniciales correspondientes para el esclarecimiento de lo ocurrido”, señaló en un comunicado.

Corabastos

La central de abastos más grande del país Corabastos, despidió con profundo dolor a Yeison Jiménez.

“Llevó en su historia el esfuerzo, las madrugadas y la dignidad del mercado Acompañamos con respeto a su familia y seres queridos. Paz en su descanso”.