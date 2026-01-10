Aerocivil confirma a Caracol Radio: Yeison Jiménez iba en avioneta accidentada en Paipa

La Aeronáutica Civil ha entregado el primer reporte oficial respecto a la identidad de los ocupantes de la avioneta que se precipitó a tierra en la tarde de este sábado entre los municipios de Paipa y Duitama, en el departamento de Boyacá.

En diálogo con Caracol Radio, el Coronel Álvaro Bello, vocero de la entidad, confirmó la noticia que mantenía en vilo al país: el cantante de música popular Yeison Jiménez estaba registrado para abordar dicho vuelo.

“Aparece el nombre”

Ante la pregunta directa de la mesa de trabajo sobre si el artista se encontraba en la aeronave, el oficial fue contundente respecto a la documentación del vuelo:

“Dentro del listado de pasajeros, efectivamente aparece el nombre (...) Sí está el nombre de Yeison Jiménez”, aseguró el Coronel Bello a los micrófonos de Caracol.

Sin embargo, el funcionario mantuvo la prudencia protocolaria respecto a la confirmación del deceso, aclarando que el equipo de investigación debe cotejar la lista con las víctimas halladas en el sitio del siniestro (vereda Romita).

“Lo que tenemos que confirmar es que coincida con las personas que están en el incidente en este momento. El protocolo de investigación ya se activó”, puntualizó Bello, señalando que la Dirección Técnica de Investigación de Accidentes ya se encuentra trabajando en la zona.

Investigación en curso

Sobre las causas del siniestro, la Aeronáutica Civil informó que apenas inicia la fase de recolección de pruebas factuales en el terreno para determinar qué ocasionó la caída de la aeronave monomotor en medio de los cultivos del sector Marengo.

Esta declaración oficial aumenta las probabilidades de la tragedia que enluta a la música popular, a la espera del levantamiento oficial de los cuerpos.