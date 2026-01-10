Esta es la ciudad con el pasaje de bus más caro en Colombia para 2026: no es Bogotá

En las últimas horas, se anunció el aumento en el pasaje del Transmilenio para el 2026, el cual pasará a tener un precio de 3.550 pesos que comenzará a regir a partir del miércoles 14 de enero. Esto representa un alza de 350 pesos con respecto a la cifra que venía funcionando durante el 2025.

Según explicó la gerente de la entidad, María Fernanda Ortiz, el incremento obedece especialmente al salario mínimo decretado por el gobierno, que se estableció en 2 millones de pesos con el auxilio de transporte para este 2026. Asimismo, afirmó que se busca un equilibrio entre los ingresos y los costos que genera la operación del servicio.

Este aumento pasó a ser el más alto en la historia del Transmilenio desde que entró en servicio en diciembre de 2000, superando incluso el que se registró a comienzos de 2025, con un ajuste de 250 pesos. Eso sí, esta decisión generó controversia entre los usuarios al considerar que el pasaje será muy costoso.

Lo cierto es que este no es el sistema de transporte con el pasaje más caro en Colombia. Tras los ajustes realizados en el inicio del 2026, el primer lugar en este aspecto fue para el Metro de Medellín, pues el precio pasó a ser de 3.820 pesos.

¿En cuánto se incrementó el pasaje en el Metro de Medellín?

Durante el año 2025, el pasaje del Metro de Medellín para clientes frecuentes tenía un precio entre 3.430 y 3.440 pesos. Esto significa que el incremento para el 2026 fue de alrededor de 400 pesos. En el caso del Metrocable, esta fue de 3.500 pesos para los estratos 1, 2 y 3.

Con la llegada del nuevo año, las tarifas de este sistema quedaron establecidas de la siguiente manera.

Integraciones de la 1 a la 4

Adulto mayor: 3.330 pesos.

3.330 pesos. Estudiantes: 1.600 pesos.

1.600 pesos. Personas con discapacidad: 2.720 pesos.

2.720 pesos. Al portador y eventual: 4.400 pesos.

Integraciones de la 5 a la 7

Cliente frecuente: 4.570 pesos.

4.570 pesos. Adulto mayor: 4.080 pesos.

4.080 pesos. Estudiantes: 2.350 pesos.

2.350 pesos. Personas con discapacidad: 3.470 pesos.

3.470 pesos. Al portador y eventual: 5.150 pesos.

Integración 8

Cliente frecuente: 5.320 pesos.

5.320 pesos. Adulto mayor: 4.830 pesos.

4.830 pesos. Estudiantes: 3.100 pesos.

3.100 pesos. Personas con discapacidad: 4.220 pesos.

4.220 pesos. Al portador y eventual: 5.900 pesos.

Integraciones 9 y 10

Cliente frecuente: 6.070 pesos.

6.070 pesos. Adulto mayor: 5.580 pesos.

5.580 pesos. Estudiantes: 3.850 pesos.

3.850 pesos. Personas con discapacidad: 4.970 pesos.

4.970 pesos. Al portador y eventual: 6.650 pesos.

¿Qué ciudades tienen el transporte público más caro en Colombia?

Por detrás de Medellín, el segundo lugar entre las ciudades con el transporte público más caro en Colombia le corresponde a Barranquilla, pues el Transmetro pasó a tener un precio de 3.600 pesos en el pasaje de lunes a sábado. Mientras que los domingos y festivos aumentó a 3.700 pesos para este 2026.

De acuerdo a las cifras de Asocapitales, el tercer puesto en este aspecto le corresponde a Bogotá tras el incremento de 3.550 pesos en Transmilenio para este nuevo año. Por último, el MIO de Cali pasó a tener un precio de 3.500 pesos. Mientras que el Metrolínea de Bucaramanga cuenta con tarifas de 3.000 pesos en ruta corta y de 3.600 pesos en la ruta larga.