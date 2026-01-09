Subsidios Transmilenio 2026: Anuncian nuevos beneficiarios, ¿quiénes? ABC y detalles aquí

La Alcaldía de Bogotá anunció oficialmente el aumento del pasaje de TransMilenio para 2026. Desde el distrito enfatizaron que este será de $350 pesos, lo que deja la cifra en un total de $3.550 COP, y que empezará a cobrarse en todos los servicios desde el 14 de enero.

Este ajuste representa un aumento del 10.9%, el cual permitirá seguir garantizando la continuidad y fortalecimiento de los subsidios de transporte para más de 600 mil personas.

Este nuevo incremento trae cambios significativos, ya que nuevas poblaciones se verán beneficiadas. Conozca aquí de qué se trata:

Lea también: ATENCIÓN: Pasaje de TransMilenio aumentará desde el miércoles 14 de enero 2026: ¿En cuánto quedó?

Nuevos beneficiarios de TransMilenio 2026

Con el fin de incluir más de 6.200 nuevas personas dentro de los beneficiarios, la alcaldía lanzó un nuevo beneficio con el fin de garantizar y facilitar la movilidad a más población en Bogotá.

Personas que habitan en vivienda de pagadiarios.

Habitantes de calle atendidos a través del servicio de Hospedaje Social.

Persona mayores vinculadas a los Centros de Cuidado Transitorio.

Es importa mencionar que a pesar que el auxilio de transporte tuvo un incremento del 24.5%, el valor del TransMiPass se va a mantener en $160.000 COP mensuales. Siendo esta una alternativa que beneficia a quienes usan el servicio de trasporte público de manera recurrente para ir al trabajo, universidades u otros servicios esenciales.

Pasaje de TransMilenio GRATIS 2026

El beneficio busca reducir las barreras sociales y económicas de los ciudadanos, permitiendo que todos puedan acceder a un medio de transporte seguro y eficiente. Los grupos priorizados para recibir este subsidio son:

Adultos mayores de 62 años.

Personas con discapacidad.

Personas en condición de pobreza extrema y moderada registrados en el Sisbén.

Así puede consultar si es beneficiario del subsidio

La Secretaría de Integración Social es la entidad encargada de realizar las recargas a las personas que hacen uso frecuente del beneficio. Para consultar si usted o un integrante de su familia puede acceder a los pasajes gratis, debe ingresar al siguiente enlace oficial: https://www.integracionsocial.gov.co/index.php/ingreso-minimo-garantizado#consultas

Allí encontrará la opción de verificación, que le permitirá confirmar si hace parte de la base de datos habilitada por el Distrito.

Le recomendamos: Recargas de pasajes gratis en TransMilenio 2026: ¿Quiénes lo pueden hacer? Paso a paso

Beneficios de pasaje de TransMilenio 2026

Continuará la ventaja de tiempo d e 125 minutos (2 horas y 5 minutos) para realizar un transbordo sin cobrar otro pasaje.

para realizar un transbordo sin cobrar otro pasaje. Expansión de TransMiPass, el cual beneficia a más de 14.000 usuarios frecuentes. Este permitía que un usuario se ahorrara $739 pesos por pasaje a que ahora se ahorre $1.089 por pasaje.

frecuentes. Este permitía que un usuario se ahorrara Pasajes gratis por uso de TransMiBici

Subsidios de transporte escolar para estudiantes de colegios públicos y beneficiarios de Jóvenes a la E.

Cómo funcionan los pasajes gratis por TransMiBici

Las personas que usen las estaciones de TransMiBici par luego abordar buses del transporte ,, obtendrá un pasaje gratis. Este será abonado a la tarjeta personalizada después de haber usado la bicicleta como medio alimentador del Sistema en 30 validaciones.

Para hacer efectivo este beneficio debe tener la tarjeta tuvalle personalizada y después de llegar a las 30 validaciones, acercarse a un dispositivo de recarga manual o automático para activar la recarga.