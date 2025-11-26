Histórico del pasaje de Transmilenio: ¿En qué año ha subido más? Inició costando $800

En las últimas horas, la gerente de Transmilenio, María Fernanda Ortiz, anunció que habrá un nuevo aumento en el precio de su pasaje para el año 2026. Según explicó, el ajuste podría ser del 7,8%, lo que implicaría un costo final de 3.450 pesos. Este no solamente aplicará en el componente troncal, sino también en el zonal, es decir, en los buses del SITP.

A lo largo de su historia, el incremento en el pasaje de este sistema de transporte se ha debido principalmente al aumento en el Índice de Precios al Consumidor (IPC) que aplica para el año que se avecina. Sin embargo, Ortiz señaló que se han aumentado los costos operaciones por cuenta de las cifras medidas macroeconómicas que rigen en el país, además del alza en los combustibles energéticos.

“Por ahora, es un escenario contemplado en el proyecto de presupuesto presentado al Concejo de Bogotá y que será discutido a partir del 25 de noviembre”, explicó.

Respecto a la información que está circulando sobre el aumento de la tarifa de @TransMilenio que decidió la Administración Distrital, les informamos 👇 pic.twitter.com/U5VxegZwog — María Fernanda Ortiz (@Maferoc) November 25, 2025

¿Cómo ha sido el aumento en el pasaje de Transmilenio?

Tras su inauguración en diciembre del 2000, el pasaje de Transmilenio tuvo inicialmente un precio de 800 pesos. Dos meses después, pasó a tener una cifra final de 850 pesos antes de que subiera otros 50 pesos tras el ajuste realizado en octubre de 2001. A partir de allí, se hizo un aumento gradual de 100 pesos con el cambio de año.

La única excepción tuvo lugar en 2012. A diferencia de años anteriores, el precio en el sistema de transporte disminuyó en 50 pesos, es decir, pasó de 1.750 a 1.700. Mientras que entre 2014 y 2015 se mantuvo en 1.800 pesos. Sin embargo, a partir de 2016 se estableció un alza por valores entre los 100 y los 200 pesos.

¿Cuál fue el mayor incremento en la historia de Transmilenio?

El mayor incremento que se presentó en la historia de Transmilenio tuvo lugar en enero de 2023 cuando pasó de 2.650 a 2.950 pesos, es decir, fue de 300 pesos. Si bien el principal factor fue la cifra en la que cerró el IPC en noviembre de 2022 (12,53%), la entidad había explicado otro por el cual se tomó esta medida.

“El costo de la operación del SITP se encuentra afectado por los costos de insumos de los vehículos y el mantenimiento, entre otros, los cuales se ven impactados por la inflación y los precios de los productos”, afirmó la entidad.

Por aquel entonces, el precio en el pasaje era diferente en los componentes troncal y zonal. El primero se había establecido en 2.950 pesos. Mientras que el segundo costaba 2.750 pesos. Asimismo, se manejaba un precio de 200 pesos si una persona realizaba transbordos entre un bus del SITP y otro del Transmilenio en una ventana de 110 minutos. Sin embargo, este no aplicaba si el proceso era entre buses zonales.

Es importante señalar que el precio del pasaje del Transmilenio se incrementó en aproximadamente un 177% en los últimos 10 años. Mientras que entre 2000 y 2014 este fue de un 225%.