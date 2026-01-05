Abierta convocatoria para conductores del Metro de Medellín

La convocatoria, en articulación con la Universidad Nacional de Colombia sede Medellín, la Universidad de Antioquia y el Politécnico Jaime Isaza Cadavid, seleccionará estudiantes universitarios para ser formados como Conductores de vehículos de pasajeros tipo Metro.

El proceso se llevará a cabo a través de las distintas Instituciones de Educación Superior aprobadas por el Ministerio de Educación Nacional(MEN) desde el jueves 8 de enero hasta el 17 de febrero de 2026.

La oportunidad formativa está dirigida a jóvenes universitarios entre los 18 y 27 años de edad y se desarrollará de manera presencial durante el período académico 2026-1.

Perfil compatible con la convocatoria

La estatura debe estar entre 1.58 metros y 1.85 metros.

El índice de masa corporal debe estar entre 18 y 25 y este se debe conservar durante todo el proceso.

Edad: mayor de 18 años hasta los 27 años de edad, para la garantía de acceso de los jóvenes al mundo laboral.

, para la garantía de acceso de los jóvenes al mundo laboral. El aspirante debe residir actualmente dentro del área metropolitana.

Requisitos obligatorios a destacar

Certificado de estudio vigente de su institución , que contenga: nombre de la institución donde realiza sus estudios, programa académico, nivel, semestre matriculado, fecha de expedición.

El aspirante debe ser estudiante de una Institución de Educación Superior (IES) aprobada por el MEN. Adicionalmente, debe ser estudiante de una carrera universitaria o tecnología con una duración igual o mayor a tres años.

aprobada por el . Adicionalmente, debe ser estudiante de una carrera universitaria o tecnología Diligenciar el formulario electrónico de inscripción habilitado desde el 8 de enero hasta el 17 de febrero del 2026.

De ser elegido durante el proceso de selección, los aspirantes deberán iniciar la capacitación con el Metro de Medellín durante cinco meses y medio, mediante la modalidad de contrato de aprendizaje.

Publicación de resultados

Los resultados del proceso de selección se publicarán en las siguientes páginas web: