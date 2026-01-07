Pereira declara urgencia manifiesta por crisis en alimentación de privados de la libertad

Pereira

Ante el riesgo inminente de que 160 privados de la libertad, que están en centros transitorios, se quedaran sin comida, la Alcaldía de Pereira, mediante un acto administrativo, declaró la urgencia manifiesta, una decisión tomada el 31 de diciembre día en que terminaba el contrato de alimentación.

El detonante de esta crisis fue la negativa de la USPEC a asumir la alimentación de estos privados de la libertad en condición de sindicados, pese a que esta es una responsabilidad que, según el municipio, corresponde al orden nacional.

Lea también: Cinco homicidios en menos de 24 horas vuelven a poner en alerta a Pereira

El contrato que venía operando se terminó y no hubo relevo inmediato, dejando a la administración local contra el reloj para evitar una vulneración masiva de derechos fundamentales.

Ante el escenario de una posible crisis humanitaria, la Procuraduría Provincial de Instrucción interpuso una Acción de Tutela, buscando obligar a la USPEC a cumplir con su responsabilidad; sin embargo, mientras se resuelve el pulso jurídico, el municipio se vio forzado a declarar la urgencia manifiesta como única salida para garantizar la alimentación y evitar alteraciones de orden público en estaciones de Policía y centros de reclusión transitorios, ya que el juzgado que resuelve la tutela ordenó como medida provisional continuar con el suministro de la alimentación.

El secretario de Gobierno de Pereira, Jorge Mario Trejos, señaló que la situación está controlada y esperan pronto la resolución de la Acción de tutela.

“Desde el mismo 1° de enero, ellos han tenido la alimentación completa de sus desayunos, almuerzos, comidas y su respectivo refrigerio y estamos a la espera de que la Acción de Tutela, que interpuso la Procuraduría Provincial, sea resuelta por el juzgado constitucional de tutela, donde indique si le corresponde al USPEC encargarse de la alimentación, o si le correspondería al municipio de Pereira hacerlo. Mientras tanto el municipio viene cumpliendo y así lo hará hasta que haya ese fallo final."

Le puede interesar: Bloque de búsqueda de la Policía Nacional se quedará por tres meses más en Pereira

La urgencia manifiesta permitirá contratar de manera inmediata el servicio, pero solo como una medida temporal; según este documento, será hasta el 15 de enero o mientras se define quién debe responder de fondo por esta obligación.

El llamado es urgente, si no se aclara pronto el rol de la USPEC y no se garantiza una solución estructural, la ciudad podría volver a enfrentar una crisis similar en cuestión de semanas, con graves consecuencias humanitarias.