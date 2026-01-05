“La Nueva EPS nos dejó morir”: Hospital San Jorge de Pereira lanza alerta por crisis financiera

Pereira

Con una frase contundente, “La Nueva EPS nos dejó morir”, el gerente del Hospital Universitario San Jorge de Pereira, Javier Alejandro Gaviria, advirtió sobre la crítica situación financiera que enfrenta el principal centro asistencial de Risaralda al cierre de 2025, producto del incumplimiento reiterado en los pagos por parte de varias EPS, especialmente la Nueva EPS.

Según el balance presentado, al 31 de diciembre, la Nueva EPS acumula una deuda con el hospital por 48.470 millones de pesos, mientras que los pagos mensuales que realiza no alcanzan ni el 50 % de lo facturado por la atención de sus afiliados.

En promedio, el hospital factura a esta EPS 9.500 millones de pesos al mes, pero en los últimos dos meses los giros apenas han cubierto la mitad de ese valor.

El gerente explicó que la situación no es aislada. Pijao Salud con $30.822 millones y Coosalud con 25.826 millones también figuran entre las EPS con mayores deudas. En total, las EPS activas en el país le deben al Hospital San Jorge 194.585 millones de pesos, una cifra que compromete seriamente su funcionamiento.

Cada mes, el hospital factura en promedio 27.769 millones de pesos por la prestación de servicios, un aumento del 20 % frente al año anterior. Sin embargo, el recaudo mensual apenas llega a 16.515 millones, es decir, solo el 48,6 % de lo facturado, lo que genera un fuerte desbalance financiero. El gerente Javier Alejandro Gaviria alerta ante esta situación

“Desafortunadamente este fin de año, las principales EPS, que son clientes nuestros del Hospital Universitario San Jorge, no giraron los recursos que debían girar, en especial la nueva EPS, que hace ya unos cuatro o cinco meses nos viene girando mucho menos de lo que estamos facturando, siendo nosotros el principal prestador de ellos aquí en la región.”

Agregó el gerente que, “hemos atendido a todos los pacientes que en otras EPS no les atienden y sin embargo, nos han castigado este último trimestre, girando mucho menos de lo que nosotros hemos facturado, desafortunado esta situación y de verdad, no es mentira, por eso seguimos diciendo que la nueva EPS nos dejó morir.”

Cabe recordar, que hace varios meses, el hospital decidió restringir la atención a los afiliados de la Nueva EPS, limitando los servicios únicamente a urgencias vitales, como medida para contener el impacto económico.

Gaviria Murillo advirtió que la falta de recursos ya está afectando el pago a proveedores y la operación normal de varios servicios, aunque aclaró que los compromisos laborales se han mantenido al día gracias a esfuerzos financieros extraordinarios y al apoyo de la junta directiva.

El gerente fue enfático en señalar que, si no se logra una normalización urgente en los pagos, el Hospital Universitario San Jorge podría ver seriamente comprometida su operación, lo que tendría consecuencias directas para la atención en salud no solo de Pereira, sino de todo Risaralda y la región.