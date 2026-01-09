¡Ojo! Así funcionará el pico y placa regional para el ingreso a Bogotá el lunes festivo 12 de enero

Este fin de semana festivo en el que se celebra los reyes magos, muchas familias salieron de Bogotá para pasar tiempo con sus familias fuera de la capital. Quienes están fuera de la ciudad y desean regresar el lunes festivo deben tener en cuenta que ese día aplica el pico y placa regional.

El Pico y Placa Regional es una restricción vehicular temporal para el ingreso a Bogotá, implementada los días lunes festivos y en fechas de alto tráfico, controlando el acceso por las 9 vías principales en franjas horarias según el último dígito de la placa, buscando descongestionar la ciudad.

¿Cómo opera la medida de pico y placa regional en Bogotá este 12 de enero?

Entre las 12:00 p. m. y las 4:00 p. m., solo podrán ingresar a Bogotá los carros particulares con placa terminada en número par: 0, 2, 4, 6 y 8.

Mientras que de 4:00 p. m. a 8:00 p. m., el ingreso será únicamente para carros cuya placa termine en número impar: 1, 3, 5, 7 y 9.

Antes de las 12:00 del mediodía y después de las 8:00 p. m., todos los vehículos pueden ingresar sin restricción.

Este lunes 12 de enero de 2026 habrá pico y placa regional para ingresar a Bogotá.

12 m.–4 p. m.: placas pares

4 p. m.–8 p. m.: placas impares



A continuación, los nueve corredores y vías de Bogotá donde opera el pico y placa regional el lunes festivo 12 de enero de 2026:

Autopista Norte: desde el peaje Andes hasta el portal Norte del sistema TransMilenio en sentido norte-sur.

desde el peaje Andes hasta el portal Norte del sistema TransMilenio en sentido norte-sur. Autopista Sur: desde el límite municipal de Soacha hasta la avenida Boyacá en sentido sur-norte.

Avenida Centenario (calle 13): desde el Río Bogotá hasta la avenida Ciudad de Cali (carrera 86) en sentido occidente a oriente.

Calle 80: desde el Puente de Guadua hasta el Portal 80 del sistema TransMilenio en sentido occidente a oriente.

desde el Puente de Guadua hasta el Portal 80 del sistema TransMilenio en sentido occidente a oriente. Carrera Séptima: desde la calle 245 hasta la calle 183 en sentido norte a sur.

desde la calle 245 hasta la calle 183 en sentido norte a sur. Avenida Boyacá - vía al Llano: desde el túnel Argelino Durán Quintero hasta la antigua vía al Llano en sentido sur a norte.

desde el túnel Argelino Durán Quintero hasta la antigua vía al Llano en sentido sur a norte. Vía Suba - Cota: desde el Río Bogotá hasta la avenida calle 170 en sentido norte a sur.

desde el Río Bogotá hasta la avenida calle 170 en sentido norte a sur. Vía a La Calera: desde el peaje Patios hasta la avenida carrera Séptima en sentido oriente a occidente.

desde el peaje Patios hasta la avenida carrera Séptima en sentido oriente a occidente. Vía a Choachí: desde la vía a Monserrate hasta la avenida Circunvalar en sentido oriente a occidente.

Excepción de Pico y Placa Regional para ingresar a Bogotá el lunes festivo 12 de enero

Normalmente aplican las mismas excepciones vigentes para el pico y placa de lunes a viernes. El Pico y placa solidario no aplica en este caso.

Cabe recordar que es importante que esté revisando constantemente el estado de las vías, dependiendo por cual de ellas se moviliza, para saber si hay algún tipo de inconveniente y pueda tener un regreso a casa más seguro y ágil.