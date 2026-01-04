Pico y placa en Bogotá semana del 05 al 11 de enero 2026: Vehículos que no circulan y excepciones

Para inicios de año, muchas personas que tienen carro en Bogotá se preguntan si hay medidas de restricción como el pico y placa ya que la ciudad está un poco más desocupada por la salida de muchas familias a pasar las fiestas de inicio de año como el puente de reyes que se acerca o a celebrar las ferias y fiestas que se realizan en otras ciudades o pueblos cercanos a Bogotá.

Con el objetivo de mejorar la movilidad en la capital e incentivar el uso de medios alternativos como la bicicleta, la Alcaldía de Bogotá mantendrá la medida de pico y placa durante los primeros días del 2026.

Así opera la medida de pico y placa en Bogotá para vehículos particulares:

Semana del 05 de enero del 2026 al 11 de enero del 2026:

Lunes 5 de enero: pueden circular los vehículos con placas terminadas en 1, 2, 3, 4 y 5.

pueden circular los vehículos con placas terminadas en 1, 2, 3, 4 y 5. Martes 6 de enero: pueden circular los vehículos con placas terminadas en 6, 7, 8, 9 y 0.

pueden circular los vehículos con placas terminadas en 6, 7, 8, 9 y 0. Miércoles 7 de enero: pueden circular los vehículos con placas terminadas en 1, 2, 3, 4 y 5.

pueden circular los vehículos con placas terminadas en 1, 2, 3, 4 y 5. Jueves 8 de enero: pueden circular los vehículos con placas terminadas en 6, 7, 8, 9 y 0.

pueden circular los vehículos con placas terminadas en 6, 7, 8, 9 y 0. Viernes 9 de enero: pueden circular los vehículos con placas terminadas en 1, 2, 3, 4 y 5.

pueden circular los vehículos con placas terminadas en 1, 2, 3, 4 y 5. Sábado 10 de enero: No aplica la medida de pico y placa.

No aplica la medida de pico y placa. Domingo 11 de enero: No aplica la medida de pico y placa.

Cabe recordar que los horarios de la medida para vehículos particulares aplican desde las 6:00 a. m. a 9:00 p. m. y para taxis de 5:30 a. m. a 9:00 p. m.

Desde la Secretaría de Movilidad insistieron en que no respetar la medida puede derivar en sanciones económicas e inmovilización del vehículo, por lo que recomiendan planear los desplazamientos con anticipación, especialmente durante las horas de mayor congestión.

La entidad también reiteró que el Pico y Placa Solidario solo puede adquirirse a través del portal oficial de la Secretaría Distrital de Movilidad. El proceso de pago se realiza exclusivamente mediante PSE dentro de la plataforma autorizada, por lo que se advierte a los ciudadanos sobre posibles fraudes ofrecidos por canales no oficiales.

Pico y placa los sábados:

Cabe recordar que esta medida anunciada por el distrito y que se hizo en el mes de noviembre de 2025, comenzará a regir durante el primer semestre de 2026 con previa confirmación de Movilidad, según confirmó el alcalde Carlos Fernando Galán.

La restricción funcionará los días sábados de forma intercalada, con el mismo esquema de placas pares e impares que rige entre semana, y aplicará entre las 6:00 de la mañana y las 9:00 de la noche.

Sábados con fecha par: restricción para placas terminadas en 1, 2, 3, 4 y 5.

restricción para placas terminadas en 1, 2, 3, 4 y 5. Sábados con fecha impar: restricción para placas terminadas en 6, 7, 8, 9 y 0.

La Alcaldía también anunció que al iniciar la restricción también el pico y placa solidario tendrá un incremento del 50 % para los vehículos no matriculados en Bogotá. Es decir, ya no pagarán un 20 % adicional, sino un 50 % más frente a quienes sí tienen matrícula en la capital.