Jefferson Lerma asegura su futuro en Inglaterra, pero su continuidad no está garantizada

Jefferson Lerma seguirá vinculado al Crystal Palace al menos por una temporada más. Aunque el contrato del mediocampista colombiano finalizaba el próximo 30 de junio, el club inglés decidió hacer uso de una cláusula previamente establecida que le permite extender su permanencia hasta mediados de 2027.

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La decisión representa un respaldo a la trayectoria que ha construido el volante desde su llegada a Selhurst Park. Durante su etapa con los Eagles, Lerma ha disputado más de un centenar de encuentros, convirtiéndose en una pieza importante dentro del equipo gracias a su experiencia, liderazgo y compromiso dentro del terreno de juego. Además, ha logrado conquistar varios títulos que reforzaron su protagonismo en la institución.

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Sin embargo, la activación de esta cláusula no significa que su permanencia esté completamente asegurada. Con la apertura del mercado de transferencias en Europa, el colombiano podrá escuchar ofertas y cualquier club interesado tendría la posibilidad de negociar directamente con Crystal Palace para hacerse con sus servicios.

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El futuro de Lerma también podría estar condicionado por los cambios que atraviesa la institución. Tras la salida del entrenador Oliver Glasner, la directiva trabaja en la llegada de un nuevo técnico, siendo el francés Pierre Sage uno de los principales candidatos. La decisión del próximo estratega sobre el papel que tendrá el colombiano dentro del proyecto deportivo podría resultar determinante para definir si continúa en Londres o emprende una nueva aventura en su carrera profesional.