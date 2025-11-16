ABC nuevo pico y placa sábados en Bogotá: medida para carros no matriculados y alza 50% en solidario

La Alcaldía de Bogotá presentó una propuesta que transformaría el esquema de movilidad a partir de 2026: los vehículos que no tengan matrícula en la capital deberán cumplir pico y placa dos sábados al mes, en semanas intercaladas. La medida busca equilibrar la circulación vehicular y disminuir la carga que generan los automotores provenientes de otros municipios, que hoy representan cerca del 30 % del flujo diario.

Aumento del pico y placa solidario para carros no matriculados en Bogotá

Además del nuevo calendario de restricción, la administración anunció que el pico y placa solidario aumentará un 50 % para aquellos propietarios que deseen circular sin limitaciones, pero cuyo vehículo no esté registrado en Bogotá. Con este incremento, el Distrito pretende incentivar que quienes usan diariamente sus carros en la ciudad opten por matricularlos allí.

Permiso Diario: Pasaría de una tarifa base de $66.883 pesos a un valor total aproximado de $100.324,5 pesos (un incremento de $33.441,5 pesos).

Pasaría de una a un (un incremento de $33.441,5 pesos). Permiso Mensual: El costo se elevaría de una base de $534.546 pesos a un total cercano a $801.819 pesos (con un aumento de $267.273 pesos).

El costo se elevaría de una a un (con un aumento de $267.273 pesos). Permiso Semestral: Sufriría el salto más considerable, yendo de una base de $2.672.989 pesos a un valor aproximado de $4.009.483,5 pesos (incrementándose en $1.336.494,5 pesos).

Quiénes están exentos de la medida del pico y placa en Bogotá los Sábados

Uno de los puntos aclarados por la Secretaría de Movilidad es que los vehículos híbridos no estarán sujetos a esta restricción, sin importar en qué municipio estén matriculados. Estos automotores podrán seguir circulando libremente debido a su menor impacto ambiental.

Cómo funcionará el pico y placa los sábados en Bogotá

Teniendo en cuenta que la medida aplicar por dos sábados intercalados, es decir, uno si y otro no, la restricción aplicara como existe entre semana con los días pares e impares. Es decir, queda de la siguiente manera:

Sábados con fecha de día par: tendrán restricción las placas que finalizan con los dígitos 1, 2, 3, 4, y 5.

tendrán restricción las placas que finalizan con los dígitos 1, 2, 3, 4, y 5. Sábados con fecha de día impar: tendrán restricción las placas terminadas en 6, 7, 8, 9, y 0.

Además, los vehículos registrados por fuera de Bogotá, tendrán prohibido circular entre las 6:00 a.m. y las 9:00 p.m.

Por qué Bogotá adopta esta estrategia

El alcalde Carlos Fernando Galán explicó que la ciudad enfrenta problemas crecientes de congestión, emisiones contaminantes y accidentalidad, agravados por el parque automotor externo. Según cifras oficiales, Bogotá deja de recibir recursos clave porque tres de cada diez carros que circulan a diario no están matriculados en la capital, lo que significa menores ingresos para inversión en semaforización, mejoras viales y atención de emergencias viales.

Solo en 2023 la ciudad dejó de recibir más de 250.000 millones de pesos, y desde 2012 la pérdida acumulada asciende a 1,1 billones por esta causa.

Costos y trámites para matricular en Bogotá

Registrar un vehículo nuevo en Bogotá tiene un costo de 589.200 pesos, mientras que la rematriculación para quienes ya tienen el carro inscrito en otro municipio cuesta 400.200 pesos, trámite que puede realizarse a través de la Ventanilla Única de Movilidad.

La Alcaldía insiste en que esta actualización de matrículas permitirá destinar más recursos al Fondo de Estabilización Tarifaria, que ayuda a mantener tarifas accesibles en TransMilenio y SITP.

Actualmente, 2.624.740 vehículos están matriculados en Bogotá, pero cada día circulan en promedio 546.000 carros, de los cuales 170.000 tienen matrícula foránea.