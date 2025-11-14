Nueva tarifa de pico y placa solidario para carros no matriculados en Bogotá: Sube al 50% (Placas de la imagen generadas con IA)

En una decisión sin precedentes que impactará directamente el bolsillo de miles de conductores, la Alcaldía de Bogotá confirmó que el valor del Pico y Placa Solidario para vehículos no matriculados en la capital tendrá un incremento histórico, al pasar del 15% actual a un 50% a partir de enero de 2026.

El anuncio, hecho por el alcalde Carlos Fernando Galán y detallado por la Secretaría de Movilidad, busca enfrentar lo que la administración distrital ha denominado una “evasión fiscal masiva” por parte de carros que usan las vías bogotanas sin contribuir a sus finanzas.

La medida, que aplica exclusivamente para carros particulares con placas de otros municipios, representa uno de los ajustes más significativos en la historia de este mecanismo. Según los cálculos basados en la tarifa base vigente, los conductores que decidan acogerse al permiso verán un aumento sustancial en sus gastos de movilidad.

Nueva tarifa de pico y placa solidario para carros no matriculados en Bogotá 2026

Con el incremento del 50%, el valor aproximado de los permisos de Pico y Placa Solidario para vehículos foráneos quedaría de la siguiente manera, según proyecciones basadas en la tarifa base:

Permiso Diario: Pasaría de una tarifa base de $66.883 pesos a un valor total aproximado de $100.324,5 pesos (un incremento de $33.441,5 pesos).

Permiso Mensual: El costo se elevaría de una base de $534.546 pesos a un total cercano a $801.819 pesos (con un aumento de $267.273 pesos).

Permiso Semestral: Sufriría el salto más considerable, yendo de una base de $2.672.989 pesos a un valor aproximado de $4.009.483,5 pesos (incrementándose en $1.336.494,5 pesos).

Es crucial destacar que estos montos son cálculos aproximados. La Secretaría de Movilidad de Bogotá aclara que el valor final exacto se calcula en su plataforma oficial, ya que incluye otros factores como el avalúo comercial del vehículo y su categorización por impacto ambiental.

Una estrategia para recuperar $1.1 billones en impuestos

El alcalde Galán justificó esta drástica medida al revelar las impactantes cifras detrás del problema: "3 de cada 10 carros que transitan en Bogotá no están matriculados aquí. Desde 2015 se han dejado de matricular en la ciudad 241 mil vehículos, evitando que se obtengan cerca de 1.1 billones de pesos para invertir en la ciudad".

El objetivo principal no es recaudar a través del permiso mismo, sino presionar a los propietarios para que regularicen la situación de sus vehículos. La administración busca que, ante el alto costo del Pico y Placa Solidario, los dueños de estos carros opten por el traspaso de matrícula a Bogotá, un trámite que, una vez realizado, los exime de este pago solidario y les permite circular normalmente bajo las reglas de restricción que aplican para los vehículos bogotanos.

La secretaria de Movilidad, Claudia Díaz, recalcó que la medida se analizó minuciosamente. “El efecto que estamos viendo es que muchos (vehículos) están matriculados por fuera y no estamos recibiendo el pago de impuestos para la ciudad. Esto se pensó para que sea un beneficio económico para la capital“, explicó.

Con este incremento al 50%, el Distrito envía un mensaje contundente: la era de circular en Bogotá sin contribuir fiscalmente a su mantenimiento y desarrollo tiene los días contados. Los conductores con placas externas ahora enfrentan una elección clara: asumir costos de movilidad significativamente más altos o regularizar su matrícula en la capital.