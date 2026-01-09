Pronóstico del tiempo del IDEAM para el Fin de Semana del 09 al 12 de enero de 2026

¿Lloverá el fin de semana? IDEAM Pronóstico del 13 y 14 diciembre: Clima en Bogotá y otras ciudades

El Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (IDEAM) emitió un comunicado especial con el pronóstico del tiempo para el fin de semana del viernes 09 al lunes festivo 12 de enero de 2026.

Viernes 9 de enero de 2026

Para hoy, se esperan condiciones nubosas y precipitaciones en diversos sectores de la región Pacífica, el noroccidente de la región Andina, el suroccidente del Caribe y el suroriente de la Amazonía. En contraste, predominarán condiciones de tiempo seco en la Orinoquía y en el centro y norte del Caribe. Los mayores acumulados de lluvia, con probabilidad de actividad eléctrica asociada, se pronostican sobre áreas de los departamentos de Amazonas, Caquetá, Nariño, Cauca, Valle del Cauca, Quindío, Risaralda, Tolima, Caldas, Cundinamarca, Santander, Bolívar, Antioquia, Córdoba y Chocó. Sobre el área insular del Caribe se prevén condiciones secas, con cielos entre ligera y parcialmente nublados.

Sábado 10 de enero de 2026

Para mañana, son probables lluvias de variada intensidad en zonas dispersas de las regiones Pacífica y Amazonía, así como en el occidente y centro de la región Andina, el sur del Caribe y el suroriente de la Orinoquía. En San Andrés, Providencia y Santa Catalina se espera escasa nubosidad, con predominio de tiempo seco. Las lluvias más significativas se prevén en sectores de los departamentos de Chocó, Antioquia, Santander, Cundinamarca, Caldas, Risaralda, Quindío, Tolima, Valle del Cauca, Cauca, Nariño, Amazonas, Putumayo, Caquetá, Vaupés, Guaviare, Guainía y Vichada.

Domingo 11 de enero de 2026

Se espera y pronostica un incremento relativo de las precipitaciones sobre el territorio nacional, con condiciones mayormente nubladas y lluvias previstas en gran parte de las regiones Pacífica, Andina y Amazonía, así como en zonas dispersas del sur del Caribe y el piedemonte de la Orinoquía.

Las lluvias de mayor duración o intensidad, con posible actividad eléctrica asociada, se pronostican sobre áreas de los departamentos de Guainía, Guaviare, Vaupés, Amazonas, Caquetá, Putumayo, Nariño, Cauca, Huila, Tolima, Valle del Cauca, Chocó, Risaralda, Caldas, Cundinamarca, Boyacá, Santander, Antioquia, Córdoba, Sucre y Bolívar. En la región insular del Caribe se espera nubosidad dispersa, con predominio de tiempo seco de manera generalizada.

Lunes 12 de enero de 2026

Finalizando el fin de semana con festivo, se pronostica una disminución en las lluvias para la región Pacífica, sin embargo se pronostican algunas precipitaciones localmente fuertes hacia el suroriente del departamento del Chocó y centro de Nariño. Las lluvias de menor intensidad o duración se prevén en sectores de los departamentos de Magdalena, Cesar, Bolívar, Sucre, Santander, Antioquia, Boyacá, Cundinamarca, Cauca, Valle del Cauca, Caldas, Quindío, Risaralda, Tolima, Huila, Casanare, Meta, Vichada, Guaviare, Caquetá y Putumayo. Sobre el Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina son posibles lloviznas leves o intermitentes con nubosidad variada.