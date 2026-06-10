Supersalud recupera el control de Coosalud y nombra nuevo interventor para dirigir la EPS

La Superintendencia Nacional de Salud puso en marcha una nueva etapa de la intervención sobre Coosalud EPS. Luego de que el Tribunal Administrativo de Bolívar revocara la medida cautelar que había suspendido temporalmente la toma de posesión, la entidad recuperó el control integral de la EPS y posesionó a Mauricio José Jaramillo Cuartas como nuevo agente interventor.

La designación fue oficializada mediante Resolución y supone un relevo en la administración de una de las EPS más grandes del país, que continúa bajo intervención forzosa administrativa para administrar.

El Tribunal devolvió la administración a la Supersalud

El nombramiento se produce después de que el Tribunal Administrativo de Bolívar dejara sin efectos la suspensión provisional que mantenía frenada la intervención sobre Coosalud y ordenara devolver la administración integral de la entidad a la Superintendencia Nacional de Salud.

Con esta decisión, la autoridad sanitaria recuperó las facultades para conducir el proceso de intervención y adoptar las medidas necesarias para corregir las fallas detectadas en la EPS.

Además, el alto tribunal ordenó la participación especial, permanente e integral de la Procuraduría General de la Nación y de la Contraloría General de la República para vigilar el desarrollo de la medida.

¿Qué funciones tendrá el nuevo interventor?

De acuerdo con la resolución expedida por la Supersalud, Mauricio José Jaramillo Cuartas tendrá a su cargo la administración de los bienes, haberes y negocios de Coosalud, así como la adopción de las medidas necesarias para garantizar la continuidad en la prestación de los servicios y la adecuada gestión de los recursos del sistema de salud.

La resolución establece que el interventor ejercerá las funciones previstas en las normas que regulan el Sistema General de Seguridad Social en Salud y tendrá bajo su responsabilidad asegurar la operación de la EPS mientras se mantiene vigente la medida especial.

Lo que está en juego

Coosalud EPS cuenta con más de 3,3 millones de afiliados y tiene una importante presencia en departamentos como Antioquia, Valle del Cauca, Norte de Santander, Bolívar, Atlántico, Santander y Magdalena.

Por ello, uno de los principales retos del nuevo interventor será garantizar como se mencionó, la continuidad en la atención de los usuarios, mantener la relación con hospitales y clínicas y avanzar en las acciones administrativas y financieras encaminadas a superar las dificultades que motivaron la intervención.

¿Quién será entonces el interventor?

El nuevo agente interventor de Coosalud, Mauricio José Jaramillo Cuartas, es médico y cuenta con experiencia en la gestión pública del sector salud. Ha estado vinculado a la Secretaría Seccional de Salud y Protección Social de Antioquia y ha participado en instancias de dirección hospitalaria, entre ellas la Junta Directiva del Hospital Alma Máter de Antioquia.