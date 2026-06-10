Leonardo Gallego renunció a Comisión de Acusación tras solicitud de Arizabaleta de suspender a Petro

El representante a la Cámara Leonardo Gallego, del Partido Liberal, presentó su renuncia a la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes, en medio de la controversia generada por la decisión de la representante Gloria Elena Arizabaleta de ordenar de oficio la suspensión del presidente Gustavo Petro.

A través de una carta, Gallego expresó su desacuerdo con la medida cautelar adoptada por su colega y aseguró que esta carece de fundamentos suficientes, además de generar efectos políticos que exceden las competencias de la comisión.

“De mi profunda preocupación por los acontecimientos ocurridos en el día de hoy, y particularmente por la adopción de una medida cautelar que, en mi criterio, carece de fundamento suficiente y genera efectos políticos que trascienden el ámbito propio de las competencias institucionales de la comisión”, señaló el congresista.

En su comunicación, Gallego insistió en que la Comisión de Investigación y Acusación debe actuar con independencia y estricto apego a la Constitución, sin favorecer ni perjudicar a ningún sector político.

“Reafirmo que la Comisión de Investigación y Acusación no fue concebida para favorecer o perjudicar a ningún gobierno de turno ni para intervenir directa o indirectamente en procesos electorales en curso”, afirmó.

Asimismo, sostuvo que la misión constitucional de la célula legislativa es garantizar actuaciones imparciales y libres de consideraciones políticas o electorales. La renuncia de Gallego se convierte en la primera consecuencia directa dentro de la Comisión de Acusación tras la decisión adoptada contra el jefe de Estado, en un episodio que continúa generando reacciones y tensiones en el escenario político nacional.