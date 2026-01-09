Norte de Santander no descarta cesar operaciones para liberar a policías secuestrados / Mario Caicedo ( EFE )

Norte de Santander.

Luego de conocerse el comunicado del ELN en el que confirma que tienen en su poder a los cinco policías secuestrados el pasado 6 de enero, el gobierno de Norte de Santander dejó abierta la posibilidad de cesar operatividades en la zona del Catatumbo si con ello se logra la liberación de los uniformados.

Así lo manifestó el secretario de Seguridad departamental, George Quintero, al referirse a las condiciones planteadas por el grupo armado en el comunicado.

“Hay unos lineamientos por parte del gobierno nacional y del ministro de Defensa, y yo creo que si hay que cesar, digamos, alguna situación en esta zona, pues tiene que hacerse para poder entregar a estos policiales”, afirmó en entrevista con Caracol Radio.

El funcionario explicó que la prioridad en este momento es proteger la vida de los policías y avanzar en una salida humanitaria.

Según indicó, el caso ya es de conocimiento del nivel central y se han activado los canales correspondientes.

“Ya oficialmente por parte de los conductos en Bogotá se tuvo conocimiento, ya hay un acercamiento. La idea es poder avanzar y tener lo más pronto posible a nuestros policiales en libertad”, señaló.

Quintero precisó que las gestiones cuentan con el acompañamiento de la Defensoría del Pueblo y la Iglesia, y reiteró el llamado al respeto por la vida de los uniformados retenidos. “Lo que nos interesa es que los entreguen, que respeten la vida y que puedan regresar al seno de sus hogares y de la institución”, expresó.

En medio de este panorama, el secretario reconoció que la situación de seguridad en el Catatumbo continúa siendo compleja, con limitaciones para ejercer control total del territorio.

“Es una vía bastante compleja, una frontera porosa, donde no solamente tenemos problemas sobre la vía, sino también enfrentamientos entre grupos armados. Hay zonas que no se pueden cubrir”, admitió.

Desde el gobierno departamental se aseguró que se mantiene seguimiento permanente al caso y articulación con las autoridades nacionales, mientras avanzan las gestiones humanitarias para lograr la liberación de los cinco policías, quienes ya completan más de 72 horas en poder del ELN.