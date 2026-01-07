Asinort respalda movilización nacional y convoca concentración en Cúcuta

Cúcuta.

La Asociación Sindical de Institutores Nortesantandereanos (Asinort) anunció su respaldo a la movilización y concentración nacional convocada para este miércoles en distintas ciudades del país, en apoyo a la defensa de la soberanía y la autodeterminación de los pueblos, iniciativa impulsada desde el gobierno nacional.

En Norte de Santander, la jornada se desarrollará a partir de las 4:00 de la tarde en el Parque Santander.

Así lo confirmó el presidente de Asinort, Leonardo Sánchez, quien explicó a Caracol Radio que el magisterio decidió sumarse debido a las condiciones particulares que enfrenta la región fronteriza.

“Nos movilizamos por la defensa de la paz, la soberanía y la autodeterminación de los pueblos, y más en una ciudad como la nuestra que es frontera y que viene padeciendo desde hace más de 20 años una crisis económica, social y laboral”, señaló el dirigente sindical.

Sánchez advirtió que Cúcuta es una de las ciudades con mayor recepción de población migrante en el país, situación que tiene un impacto directo en las instituciones educativas. “De cada diez estudiantes que un docente atiende en el aula, cuatro son hijos de migrantes, lo que se suma a los altos índices de desempleo, informalidad e inseguridad que afectan al departamento”, precisó.

El presidente de Asinort indicó que la movilización también busca rechazar cualquier señalamiento o anuncio que, a juicio del sindicato, afecte la soberanía nacional.

“Exigimos respeto por la soberanía y la autodeterminación de los pueblos, así como garantías plenas para la integridad física de nuestro país”, manifestó, al referirse a recientes pronunciamientos del gobierno de Estados Unidos.

Desde el magisterio nortesantandereano también se reiteró el respaldo a la postura del presidente Gustavo Petro y se hizo un llamado a que la movilización trascienda al sector educativo.

“Estamos convocando no solo al magisterio, sino también a estudiantes, trabajadores y a los distintos sectores sociales que consideran que es necesario defender la soberanía y rechazar cualquier agresión verbal venga de donde venga”, afirmó Sánchez.

Finalmente, Asinort ratificó su compromiso con la educación pública y con la iniciativa de la Escuela como Territorio de Paz, al advertir que el conflicto armado en regiones como el Catatumbo y las dinámicas migratorias han generado afectaciones a las comunidades educativas.

“Llamamos a movilizarnos como comunidad educativa y a defender la paz, la dignidad humana y la convivencia pacífica entre los pueblos”, concluyó.