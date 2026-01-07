Escoltas de la UNP protestan en Cúcuta por presuntas vulneraciones laborales

Cúcuta.

Personal de la Unidad Nacional de Protección adelantó una jornada de protesta en Cúcuta para denunciar presuntas violaciones a sus derechos laborales, que estarían afectando a cerca de 300 escoltas en la ciudad y 150 en Norte de Santander.

De acuerdo con Neyder Mina, vocero del gremio sindical de la UNP, las uniones temporales encargadas del contrato no estarían cumpliendo con normas laborales vigentes. “Estamos pidiendo que la unión temporal nos escuche, porque lo que se está presentando es una violación directa de nuestros derechos laborales”, aseguró.

Entre los principales reclamos, los escoltas denuncian el incumplimiento de la Ley 2101 de 2021, que establece la reducción de la jornada laboral. “Esta ley está vigente y no se ha aplicado, pese al impacto positivo que tiene para los trabajadores”, señaló Mina.

Además, advirtió que se estarían presentando despidos de trabajadores sindicalizados. “Se han terminado contratos a compañeros aforados sindicalmente, transgrediendo derechos que protege la Constitución y la ley laboral”, agregó.

Los manifestantes pidieron la intervención de la UNP y anunciaron que mantendrán las acciones de protesta hasta que se garantice el respeto por sus derechos laborales.