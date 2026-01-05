Venezolanos en Cúcuta celebran la captura de Nicolás Maduro y respaldan a Edmundo González. / Foto: Jenny Márquez.

Cúcuta.

En distintos sectores de Cúcuta, ciudadanos venezolanos realizaron concentraciones para celebrar la captura de Nicolás Maduro y manifestar su respaldo a Edmundo González, a quien reconocen como presidente electo, así como a la líder opositora María Corina Machado.

Uno de los puntos de encuentro fue el parque Fundadores, donde un grupo de manifestantes expresó su apoyo a la intervención norteamericana en territorio venezolano, al considerar que representa una oportunidad para el inicio de una transición democrática.

“Para nosotros esto es esperanza, es el comienzo de una transición. Esperamos que nuestro presidente Edmundo González juegue un papel fundamental, al haber sido elegido por el poder soberano de Venezuela el 28 de julio de 2024, acompañado de nuestra gran lideresa María Corina Machado”, aseguró Natasha Duque, representante de la organización Operación Libertad Internacional.

Duque también se refirió a las recientes declaraciones del expresidente estadounidense Donald Trump, señalando que, a su juicio, su narrativa está orientada a proteger a la líder opositora y no a desconocer su liderazgo.

“Vamos a esperar que Donald Trump nos indique en qué momento María Corina debe entrar al país, y ojalá no sea dentro de mucho tiempo. En mi caso, salí de Venezuela en 2020, perseguida por mi activismo en derechos humanos, y tenemos la esperanza de regresar muy pronto”, agregó.

Por su parte, Juan Buitriago, coordinador de activismo político de la organización opositora Vente Venezuela, afirmó que la captura de Maduro “simboliza el inicio de la liberación de Venezuela”, aunque advirtió que aún persisten figuras clave del régimen.

“Todavía quedan cabezas importantes del régimen. Delcy Rodríguez, Jorge Rodríguez, Diosdado Cabello y Vladimir Padrino López continúan sancionados y con órdenes de captura emitidas por el gobierno de los Estados Unidos”, sostuvo.

Frente a la situación de seguridad, los manifestantes aseguraron que María Corina Machado y Edmundo González no podrán regresar a Venezuela hasta que existan garantías plenas.

“Mientras no sea un país seguro y libre del chavismo, ellos no pueden volver. Recordamos que Diosdado Cabello amenazó públicamente a María Corina Machado, por lo que su regreso solo debe darse cuando existan condiciones reales de protección para nuestra líder opositora, elegida democráticamente en las primarias de 2023”, concluyeron.