Policía revela hipótesis y avances en investigación de masacre en Cúcuta

Cúcuta.

La Policía Metropolitana de Cúcuta confirmó que la masacre registrada en la trocha que comunica a Cormoranes con el Anillo Vial Occidental estaría relacionada con una disputa entre estructuras criminales que buscan el control del microtráfico en esta zona de la ciudad, y anunció avances significativos en la investigación para esclarecer los hechos.

El coronel Johnny Castillo, comandante operativo de la Mecuc, explicó a Caracol Radio que tras el crimen fue conformado un grupo especial de investigación criminal, encargado de adelantar las labores judiciales y operativas de manera prioritaria.

“Tenemos varias hipótesis, pero la más preliminar indica que se trata de una confrontación entre bandas criminales que se disputan el control del microtráfico en esta zona”, afirmó el oficial.

Castillo señaló que el ataque fue cometido por dos hombres que se movilizaban en motocicleta y que, aunque el sector carece de cámaras de seguridad, las autoridades han logrado avanzar en la identificación de los responsables.

“Ya tenemos características de la motocicleta y de las personas que cometieron los hechos. Hemos tenido avances bastante significativos en la investigación”, indicó.

El coronel precisó que en el lugar de la masacre había más personas al momento del ataque, por lo que se continúa recopilando información y testimonios para establecer con exactitud cómo ocurrieron los hechos y determinar responsabilidades.

“Todo está en materia de investigación y estamos recolectando los elementos necesarios para lograr el esclarecimiento y la captura de los responsables”, agregó.

Finalmente, el comandante operativo aseguró que la Policía Metropolitana, con apoyo del Ejército Nacional, reforzó los controles y operativos en el sector del Anillo Vial Occidental y zonas aledañas.

“No vamos a bajar la guardia; por el contrario, vamos a intensificar las labores operativas e investigativas hasta dar con los responsables de esta masacre”, concluyó.