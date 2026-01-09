Velatón en Cúcuta por los cincos policías secuestrados en el Catatumbo

Cúcuta

En silencio, con velas encendidas y fotografías entre las manos, familiares de los policías secuestrados en la vereda La Llana, zona rural del municipio de Tibú, realizaron una velatón frente a las instalaciones de la Policía de Norte de Santander, como un acto simbólico para exigir su pronta liberación.

Una de las voces más conmovedoras fue la de Mericelda Contreras, madre del patrullero Fabián Manosalva Contreras, quien vestida de blanco salió a caminar la noche del jueves 8 de enero junto a otros familiares. Entre lágrimas, relató la angustia que vive desde la retención de su hijo y de otros cuatro uniformados.

“Esto ha sido muy duro. Ya son tres días sin fuerzas, sin ánimo siquiera para hablar. Él tiene 30 años y es mi único hijo varón. Ese día se despidió, me abrazó y me dijo que pronto volvería, que en uno o dos meses estaría otra vez en la casa de permiso, que todo iba a estar bien”, dijo Contreras a Caracol Radio.

Por su parte, Nancy Manosalva, hermana del patrullero, aseguró que la fortaleza de Fabián está puesta en su familia, especialmente en su madre y en su hijo.

“Sabemos que él es muy valiente. En este momento su mayor preocupación es su hijo y mi mamá. Queremos que sepa que no está solo, que aquí estamos todas, que lo esperamos y que no voy a quedarme quieta hasta verlo de nuevo en casa”, afirmó.

Los familiares también aprovecharon la velatón para pedir mayor atención del Gobierno Nacional frente a la situación de los policías y soldados secuestrados en la región.

“Vemos al presidente enfocado en otros temas, como si no importaran los policías y soldados que están poniendo el pecho en el territorio. No le hemos visto un pronunciamiento claro ni un gesto de atención frente a este secuestro”, concluyó Nancy Manosalva.

La velatón terminó con un llamado urgente a los captores para que respeten la vida de los uniformados y permitan su regreso sano y salvo a sus hogares.