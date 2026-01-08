Luis Díaz no está en el top-10 de los extremos más valiosos del mundo: atención a quienes lo superan
El Observatorio de Fútbol CIES dio a conocer el listado de los 100 futbolistas mejor valorados.
El Observatorio de Fútbol CIES recientemente reveló el listado de los 100 futbolistas más costosos del planeta. Se trata de un valor estimado que el citado medio le da a los diferentes jugadores, dependiendo de factores como su rendimiento, edad y proyección de cara al futuro.
Como era de esperarse, Luis Díaz es el único colombiano que se encuentra dentro del ranking. Lo destacado es que se encuentra dentro de los primeros 50 lugares a sus 28 años; lo sorpresivo es que no se encuentra siquiera dentro de los 10 primeros puestos contando únicamente extremos.
Es preciso recordar que Lucho fue campeón de la Premier League con el Liverpool a mediados del 2025 y tras esto protagonizó una millonaria venta rumbo al Bayern Múnich, traspaso que es catalogado por muchos como el mejor de la temporada. Por lo pronto suma 20 participaciones de gol (13 anotaciones y 7 asistencias) en 22 partidos disputados.
Le puede interesar: ¿Cuándo vuelve a jugar Luis Díaz con el Bayern Múnich? Prográmese acá con el calendario de enero
Los 10 jugadores más valiosos del mundo
El listado del CIES lo lidera Lamine Yamal, la perla de 18 años que tiene el Barcelona. Lo sigue el noruego Erling Haaland (Manchester City) y el francés Kylian Mbappé (Real Madrid). No hay ningún sudamericano dentro del top-10, el primero en aparecer es el argentino Julián Álvarez (Atético de Madrid) en la casilla 11, seguido por el brasileño Estevao (Chelsea) y el argentino Lautaro Martínez (Inter de Milán).
|Pos.
|Futbolista
|Equipo
|Valor
|1.
|Lamine Yamal
|Barcelona
|341.1 millones de euros
|2.
|Erling Haaland
|Manchester City
|255.1 millones de euros
|3.
|Kylian Mbappé
|Real Madrid
|201.3 millones de euros
|4.
|Jude Bellingham
|Real Madrid
|153.1 millones de euros
|5.
|Michael Olise
|Bayern Múnich
|136.9 millones de euros
|6.
|Florian Wirtz
|Liverpool
|135.8 millones de euros
|7.
|Désiré Doué
|PSG
|134.6 millones de euros
|8.
|Joao Neves
|PSG
|130.6 millones de euros
|9.
|Arda Guler
|Real Madrid
|130.3 millones de euros
|10.
|Pedri
|Barcelona
|130 millones de euros
Para encontrar a Luis Díaz es necesario bajar hasta la casilla 45, estando así avaluado en 85.3 millones de euros. Este valor, que por cierto supera al que tasa Transfermarkt, lo ubica por encima de estrellas como el portugués Vitinha (84.8M), el inglés Declan Rice (81.9M), el brasileño Rodrygo (73.7M) o el inglés Phil Foden (71.5M).
Lea también acá: Prensa de Barcelona lamenta fichaje fallido de Luis Díaz: “Ha sido el más completo”
Los 10 extremos más valiosos del mundo
Repasando el ranking elaborado por la CIES, el extremo de mayor valor en el mercado es Lamine Yamal, quien lidera por sí el listado. Le sigue el francés Olise, compañero de Lucho en el Bayern Múnich, y el podio lo cierra Doué, perla del PSG. Luis Díaz se encuentra en la posición 13.
|Pos.
|Futbolista
|Equipo
|Valor
|1.
|Lamine Yamal
|Barcelona
|341.1 millones de euros
|2.
|Michael Olise
|Bayern Múnich
|136.9 millones de euros
|3.
|Désiré Doué
|PSG
|134.6 millones de euros
|4.
|Morgan Rogers
|Aston Villa
|125.9 millones de euros
|5.
|Estevao
|Chelsea
|118.9 millones de euros
|6.
|Rayan Cherki
|Manchester City
|101 millones de euros
|7.
|Cody Gakpo
|Liverpool
|100.3 millones de euros
|8.
|Franco Mastantuono
|Real Madrid
|94.3 millones de euros
|9.
|Sávio
|Manchester City
|91.5 millones de euros
|10.
|Khvicha Kvaratskhelia
|Real Madrid
|91 millones de euros
|13.
|Luis Díaz
|Bayern Múnich
|85.3 millones de euros
Entérese de: Luis Díaz, candidato al Balón de Oro 2026: entró en el top 10 de posibles ganadores