Luis Díaz no está en el top-10 de los extremos más valiosos del mundo: atención a quienes lo superan. (Photo by Kevin Voigt/GettyImages) / Kevin Voigt

El Observatorio de Fútbol CIES recientemente reveló el listado de los 100 futbolistas más costosos del planeta. Se trata de un valor estimado que el citado medio le da a los diferentes jugadores, dependiendo de factores como su rendimiento, edad y proyección de cara al futuro.

Como era de esperarse, Luis Díaz es el único colombiano que se encuentra dentro del ranking. Lo destacado es que se encuentra dentro de los primeros 50 lugares a sus 28 años; lo sorpresivo es que no se encuentra siquiera dentro de los 10 primeros puestos contando únicamente extremos.

Es preciso recordar que Lucho fue campeón de la Premier League con el Liverpool a mediados del 2025 y tras esto protagonizó una millonaria venta rumbo al Bayern Múnich, traspaso que es catalogado por muchos como el mejor de la temporada. Por lo pronto suma 20 participaciones de gol (13 anotaciones y 7 asistencias) en 22 partidos disputados.

Los 10 jugadores más valiosos del mundo

El listado del CIES lo lidera Lamine Yamal, la perla de 18 años que tiene el Barcelona. Lo sigue el noruego Erling Haaland (Manchester City) y el francés Kylian Mbappé (Real Madrid). No hay ningún sudamericano dentro del top-10, el primero en aparecer es el argentino Julián Álvarez (Atético de Madrid) en la casilla 11, seguido por el brasileño Estevao (Chelsea) y el argentino Lautaro Martínez (Inter de Milán).

Pos. Futbolista Equipo Valor 1. Lamine Yamal Barcelona 341.1 millones de euros 2. Erling Haaland Manchester City 255.1 millones de euros 3. Kylian Mbappé Real Madrid 201.3 millones de euros 4. Jude Bellingham Real Madrid 153.1 millones de euros 5. Michael Olise Bayern Múnich 136.9 millones de euros 6. Florian Wirtz Liverpool 135.8 millones de euros 7. Désiré Doué PSG 134.6 millones de euros 8. Joao Neves PSG 130.6 millones de euros 9. Arda Guler Real Madrid 130.3 millones de euros 10. Pedri Barcelona 130 millones de euros

Para encontrar a Luis Díaz es necesario bajar hasta la casilla 45, estando así avaluado en 85.3 millones de euros. Este valor, que por cierto supera al que tasa Transfermarkt, lo ubica por encima de estrellas como el portugués Vitinha (84.8M), el inglés Declan Rice (81.9M), el brasileño Rodrygo (73.7M) o el inglés Phil Foden (71.5M).

Los 10 extremos más valiosos del mundo

Repasando el ranking elaborado por la CIES, el extremo de mayor valor en el mercado es Lamine Yamal, quien lidera por sí el listado. Le sigue el francés Olise, compañero de Lucho en el Bayern Múnich, y el podio lo cierra Doué, perla del PSG. Luis Díaz se encuentra en la posición 13.

Pos. Futbolista Equipo Valor 1. Lamine Yamal Barcelona 341.1 millones de euros 2. Michael Olise Bayern Múnich 136.9 millones de euros 3. Désiré Doué PSG 134.6 millones de euros 4. Morgan Rogers Aston Villa 125.9 millones de euros 5. Estevao Chelsea 118.9 millones de euros 6. Rayan Cherki Manchester City 101 millones de euros 7. Cody Gakpo Liverpool 100.3 millones de euros 8. Franco Mastantuono Real Madrid 94.3 millones de euros 9. Sávio Manchester City 91.5 millones de euros 10. Khvicha Kvaratskhelia Real Madrid 91 millones de euros 13. Luis Díaz Bayern Múnich 85.3 millones de euros

