Luis Díaz regresó a los entrenamientos con el Bayern Múnich: ¿Cuándo volverá a jugar?

Luis Díaz se reintegró este fin de semana a los trabajos con el Bayern Múnich, luego de unos días de descanso por el parón en el fútbol alemán y europeo, debido a las festividades navideñas y de fin de año.

El extremo guajiro aprovechó estas fechas para reunirse con su familia en el país, donde se le vio en algunos reconocidos sitios turísticos de Barranquilla.

Este sábado, el mismo Bayern compartió unas imágenes de su plantel de jugadores entrenando nuevamente bajo las órdenes del entrenador belga Vincent Kompany. La temporada se estará reanudando oficialmente el próximo fin de semana.

¿Cuándo vuelve a jugar el Bayern Múnich?

Antes de que se retome oficialmente la Bundesliga, el Bayern Múnich estará disputando un compromiso amistoso contra el Red Bull Salzburgo de Austria. El juego se llevará a cabo este martes a las 9:00AM, se espera que Luis Díaz sume algunos minutos.

La competencia oficial se reanudará, para el Bayern y Lucho, el próximo domingo 11 de enero, día en el que estarán recibiendo al Wolfsburgo por la fecha 16 de la Bundesliga.

Díaz retoma la temporada tras haber disputado 22 partidos con el club Bávaro, con un saldo de 13 goles marcados y siete asistencias. Su equipo lidera el fútbol alemán con 41 puntos de 45 posibles; mientras que en la Liga de Campeones es segundo con 15 puntos de 18 disputados.