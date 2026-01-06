¿Cuándo vuelve a jugar Luis Díaz con el Bayern Múnich? prográmese acá con el calendario de enero
El guajiro ya volvió a los entrenamientos con los bávaros.
Este sábado 3 de enero Luis Díaz retomó los entrenamiento con el Bayern Múnich luego de que los jugadores se tomarán unos días de descanso para poder celebrar con sus respectivas familias las festividades de Navidad y Año Nuevo. El guajiro celebró las fechas especiales en Colombia, en donde se le vio visitar varios lugares conocidos acompañado de su esposa e hijas.
¿Cuándo vuelve a la acción Luis Díaz con el Bayern Múnich?
El guajiro ya se incorporó a los entrenamientos con el Bayern Múnich para disputar su primer amistoso del 2026 contra Red Bull Salzburg, partido que se disputará este martes 6 de enero a partir de las 9:00 de la mañana (hora Colombia). Se espera que Luis Díaz logre sumar minutos con la camiseta de los Bávaros.
Sin embargo, la Bundesliga regresará el próximo domingo 11 de enero. El Bayern Múnich cerrará la fecha 16 de la Liga Alemana cuando se enfrente con Wolfsburgo en el estadio Allianz Arena, desde las 11:30 de la mañana (hora Colombia).
Cabe recordar, que el equipo de Luis Díaz es líder de la tabla de posiciones de la Bundesliga tras acumular 41 puntos de 45 posibles, siendo esta una de las mejores temporadas del Bayern Múnich.
Calendario de enero del Bayern Múnich
Amistoso
Martes 6 de enero
- Salzburgo vs. Bayern Múnich
Hora: 9:00 a.m.
Bundesliga
Domingo 11 de enero
- Bayern Múnich vs. Wolfsburgo
Hora: 11:30 a.m.
Miércoles 14 de enero
- Colonia vs. Bayern
Hora: 2:30 p.m.
Sábado 17 de enero
- Leipzig vs. Bayern Múnich
Hora: 12:30 p.m.
Sábado 24 de enero
- Bayern Múnich vs. Augsburgo
Hora: 9:30 p.m.
Sábado 31 de enero
- Hamburgo vs. Bayern Múnich
Hora: 12:30 p.m.
Champions League
Miércoles 21 de enero
- Bayern Múnich vs. Union Saint-Gilloise
Hora: 3:00 p.m.
Miércoles 28 de enero
- PSV vs. Bayern Múnich
Hora: 3:00 p.m.