¿Cuándo vuelve a jugar Luis Díaz con el Bayern Múnich? prográmese acá con el calendario de enero

Luis Díaz celebrando uno de sus goles con el Bayern Múnich en la Bundesliga / Getty Images / Alexander Hassenstein

Este sábado 3 de enero Luis Díaz retomó los entrenamiento con el Bayern Múnich luego de que los jugadores se tomarán unos días de descanso para poder celebrar con sus respectivas familias las festividades de Navidad y Año Nuevo. El guajiro celebró las fechas especiales en Colombia, en donde se le vio visitar varios lugares conocidos acompañado de su esposa e hijas.

¿Cuándo vuelve a la acción Luis Díaz con el Bayern Múnich?

El guajiro ya se incorporó a los entrenamientos con el Bayern Múnich para disputar su primer amistoso del 2026 contra Red Bull Salzburg, partido que se disputará este martes 6 de enero a partir de las 9:00 de la mañana (hora Colombia). Se espera que Luis Díaz logre sumar minutos con la camiseta de los Bávaros.

Sin embargo, la Bundesliga regresará el próximo domingo 11 de enero. El Bayern Múnich cerrará la fecha 16 de la Liga Alemana cuando se enfrente con Wolfsburgo en el estadio Allianz Arena, desde las 11:30 de la mañana (hora Colombia).

Cabe recordar, que el equipo de Luis Díaz es líder de la tabla de posiciones de la Bundesliga tras acumular 41 puntos de 45 posibles, siendo esta una de las mejores temporadas del Bayern Múnich.

📌 𝗡𝗲𝘅𝘁 𝗠𝗮𝘁𝗰𝗵: 𝗧𝗲𝘀𝘁𝘀𝗽𝗶𝗲𝗹 𝗴𝗲𝗴𝗲𝗻 𝗙𝗖 𝗥𝗲𝗱 𝗕𝘂𝗹𝗹 𝗦𝗮𝗹𝘇𝗯𝘂𝗿𝗴 🔴⚪



Schaut euch unser erstes Spiel im Jahr 2026 mit FC Bayern TV PLUS an 📺 pic.twitter.com/LXG20sUoYT — FC Bayern München (@FCBayern) January 2, 2026

Calendario de enero del Bayern Múnich

Amistoso

Martes 6 de enero

Salzburgo vs. Bayern Múnich

Hora: 9:00 a.m.

Bundesliga

Domingo 11 de enero

Bayern Múnich vs. Wolfsburgo

Hora: 11:30 a.m.

Miércoles 14 de enero

Colonia vs. Bayern

Hora: 2:30 p.m.

Sábado 17 de enero

Leipzig vs. Bayern Múnich

Hora: 12:30 p.m.

Sábado 24 de enero

Bayern Múnich vs. Augsburgo

Hora: 9:30 p.m.

Sábado 31 de enero

Hamburgo vs. Bayern Múnich

Hora: 12:30 p.m.

Champions League

Miércoles 21 de enero

Bayern Múnich vs. Union Saint-Gilloise

Hora: 3:00 p.m.

Miércoles 28 de enero

PSV vs. Bayern Múnich

Hora: 3:00 p.m.