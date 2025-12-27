Luis Díaz, candidato al Balón de Oro 2026: entró en el top 10 de posibles ganadores

Ousmane Dembélé fue elegido en septiembre como el ganador del Balón de Oro 2025, recibiendo un total de 1.380 puntos y superando a Lamine Yamal (1.059) y Vitinha (703 puntos). El francés, ganó con el PSG la Liga de Francia, la Copa de Francia y la Champions League, además de marcar 35 goles y dar 16 asistencias, siendo claro vencedor.

Si bien la temporada va en la mitad del desarrollo, ya se comienza a hablar de los posibles candidatos a ganar el Balón de Oro del 2026, el cual tendrá en cuenta el periodo desde julio de 2025 hasta julio de 2026. El gran aspecto a tener en cuenta en este galardón será el Mundial, pues los jugadores que lo ganen, y tengan una destacada temporada a nivel individual y con sus respectivos equipos, parecen más propensos a ser los vencedores.

Luis Díaz, en el potencial top 10 del Balón de Oro 2026

El portal web, GOAL, elabora un potencial ranking camino al Balón de Oro del próximo año, partiendo de lo mostrado hasta el momento en la temporada. Vale la pena mencionar que se trata de una nota de opinión que elabora el sitio y que, de hecho, actualizan constantemente.

“La carrera por el Balón de Oro es un maratón, no un sprint, y vale la pena tener en cuenta que Dembele no surgió como un posible ganador hasta a mediados de la campaña 2024-25. Sin embargo, con la temporada europea llegando a su mitad, las clasificaciones de poder de Balón de Oro de GOAL están bien en marcha mientras seguimos a los posibles ganadores del Balón de Oro durante las próximas semanas y meses“, se lee en la publicación.

Lo que llamó la atención fue la presencia de Luis Díaz en este escalafón. El colombiano ha sido vital en el Bayern Múnich en lo que va de la campaña, con un aporte de 13 goles y 7 asistencias en 22 partidos disputados. Eso sí, deberá mantener su gran rendimiento a nivel individual y colectivo, tanto con el club como con la Selección Colombia, para seguir entre los opcionados al premio.

¿Cuándo vuelve a jugar Luis Díaz con el Bayern Múnich? Larga para hasta el 2026

“Algunos de sus goles en la Bundesliga han sido impresionantes, mientras que su doblete para vencer al PSG en la Liga de Campeones fue el tipo de actuación ganadora de partidos que atrae la atención de los votantes del Balón de Oro, incluso si su posterior tarjeta roja significa que no se le verá de nuevo en la competencia hasta enero como muy pronto. Considerando que Díaz jugará en su primer Mundial este verano, tiene todos los elementos para ser un contendiente al Balón de Oro”, se lee en la nota.

