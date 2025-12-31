¿Cuáles fueron los futbolistas colombianos más buscados en Google durante el 2025?

Luis Díaz, con su título de la Premier League, su posterior transferencia al Bayern Múnich y sus grandes presentaciones con el club alemán, fue el jugador colombiano que más búsquedas generó en google durante el año 2025. El guajiro se consolida como el futbolista colombiano más mediatico e importante del momento.

Consultando a la Intelgencia Artificial por los jugadores del país con más búsquedas en Google durante este año por terminar, Lucho lidera el listado, algo que se le atribuye a “Su histórica transferencia al Bayern Múnich", “ser incluido en el listado de los 50 mejores futbolistas del mundo del año” y “mantenerse como el colombiano con mayor valor en el mercado internacional”.

El segundo lugar, para sorpresa de muchos, fue para Jhon Jader Durán, quien fue noticia por sus transferencias. Inicialmente dejó el Aston Villa para marcharse al Al-Nassr de Arabia Saudi y posteriormente se marchó al Fenerbahce de Turquía. El jugador también dio de qué hablar por situaciones extradeportivas.

James Rodríguez, no podía faltar en el listado, “Sigue siendo una de las personalidades más buscadas, figurando constantemente entre los futbolistas mejor pagados y de mayor impacto mediático”, asegura la IA.

La nominación de Kevin Mier a los premios The Best de la FIFA y sus actuaciones en el fútbol mexicano le valieron un lugar en el Top, en el que también figuran Jhon Arias y Richard Ríos, ambos de destacada participación en el pasado Mundial de Clubes, lo cual les terminó abriendo la puerta al fútbol de Europa.

Jugadores de la Liga colombiana, presentes

Finalmente, tres jugadores que estuvieron en el fútbol colombiano durante el 2025 lograron ganarse un lugar en este Top de los más buscados en Google, Dayro Moreno, Harold Santiago Mosquera y Falcao García. La IA explicó su presencia en el ranking.