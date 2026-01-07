Tecnomecánica 2026: ¿Qué vehículos están exonerados de la revisión y por qué? Verifique

La revisión tecnomecánica, es un chequeo que se debe realizar a todos los vehículos automotores del país para que estos puedan circular por las vías del país sin ningún inconveniente, y cuya aprobación es de carácter obligatorio. Según el caso, esta debe realizarse anualmente, pues el circular sin esta puede resultarle en una multa e inmovilización del vehículo.

En esta prueba, se busca verificar el estado y condición de las diferentes partes que componen un vehículo, como sus frenos, dirección, luces, suspensión, llantas, emisión de gases y demás, todo esto, en busca de salvaguardar la vida de todos los actores viales y regular la contaminación que emite al medio ambiente la cantidad de vehículos que circulan por el país diariamente.

En el Código Nacional de Tránsito, donde se estipulan las diferentes infracciones, se encuentra contemplado la C35, donde se establece que el no renovar esta revisión dentro del plazo requerido, o circular en un vehículo que no cumpla con las condiciones técnicas, mecánicas y de emisiones necesarias, le será impuesta una multa de un valor cercano a los $633.200 pesos colombianos para 2026, además de la inmovilización del vehículo.

Tecnomecánica para vehículos particulares

Sin embargo, a pesar de que esta es de carácter obligatorio, no todos los vehículos deben realizar la revisión de manera inmediata, pues como ejemplo, un vehículo particular nuevo, debe ser llevado a su primera revisión luego del quinto año tras ser matriculado. Por esta razón, los vehículos nuevos que se hayan matriculado desde el año 2022, no tendrán que realizar la tecnomecánica en 2026.

Tecnomecánica para servicio público y motocicletas

De manera similar es el funcionamiento para vehículos de servicio público y motocicletas, pues también contarían con este “periodo de gracia”, pero a diferencia de los mencionados anteriormente, este tiempo es de tan solo 2 años. Pues de ahí en adelante, la revisión toma su carácter obligatorio.

Tecnomecánica para placas extranjeras

Adicionalmente, aquellos que cuenten con una placa extranjera, no tendrán que ser sometidos a esta revisión, esto siempre y cuando, el tiempo de permanencia no sea superior a los 3 meses.

Tecnomecánica para vehículos eléctricos

Una de las principales dudas que ha surgido en los últimos años, se encuentra relacionada con el aumento sustancial de vehículos eléctricos en el país, pues hay quienes no tienen claridad acerca de si estos vehículos también deben ser sometidos a dicha revisión.

La respuesta es sí, deben ser revisados, sin embargo, este procedimiento es menos exhaustivo y más ágil, pues solo se deben verificar ciertos componentes que garanticen el buen funcionamiento del mismo.

¿Cuánto cuesta la tecnomecánica?

Dado que esta revisión debe ser realizada en un Centro de Diagnóstico Automotor (CDA) autorizado, los precios pueden variar según el lugar en que se realice, el tipo y la antigüedad del vehículo a revisar. Sin embargo, según un informe de la Superintendencia de Transporte, los precios deberían oscilar entre los siguientes valores:

Motocicletas - Entre $200.000 a $250.000 COP

Automóviles livianos - Entre $290.000 a $370.000 COP

Automóviles livianos públicos - Entre $310.000 a $370.000 COP

Eléctricos particulares - Entre $240.000 a $280.000 COP

Eléctricos públicos - Entre $230.000 a $280.000 COP

Vehículos pesados particulares - Entre $ 460.000 a $ 570.000 COP

Vehículos pesados públicos - Entre $ 460.000 a $ 570.000 COP

