Estos conductores de moto NO serán multados: Tránsito no podrá sancionarlos por Decreto 2106 de 2019

Actualmente, los conductores de carros o motos deben contar con ciertos certificados que les permite rectificar que la persona que maneja cuenta con la capacidad de ejercer y que el vehículo también está bajo las condiciones correspondientes.

En Colombia, los agentes de tránsito instalan retenes en varias zonas del país, esto con el fin de verificar que los conductores cumplan con las normas de movilidad y seguridad vial establecidas, incluyendo el porte de documentos.

Generalmente en estos retenes las autoridades de tránsito piden documentos como la licencia de conducción, la tarjeta de propiedad, el SOAT y la revisión técnico mecánica. Pese a que los agentes de tránsito soliciten varios procedimientos a los vehículos y conductores, la Ley puede amparar a los ciudadanos para evitar que les realicen comparendos.

Ley que prohíbe multar a moteros que no porten este documento

Aunque sea importante tener esta información actualizada y en regla; cabe resaltar que portar el documento en físico no es obligatorio, pues bajo el decreto 2106 de 2016, en el parágrafo se establece que: " La Autoridad de Tránsito deberá realizar la consulta a través del Registro Único Nacional de Tránsito del cumplimiento de la revisión técnico mecánica y de emisiones contaminantes, por lo tanto, no podrá exigir el certificado físico de la revisión técnico mecánica y de emisiones contaminantes."

De acuerdo con el Ministerio de Transporte si un ciudadano no tiene la licencia de tránsito o de conducción en físico, el conductor podrá acceder al Runt (Registro Nacional Único de Tránsito), y desde ahí presentar al agente el mensaje con los datos que arroja la consulta.

En este orden de ideas, aquí se debe desplegar toda la información de datos en el que evidencia que el conductor dela moto o el carro cuenta con los documentos requeridos y actualizados.

¿Cómo averiguar mi licencia de conducción en el RUNT?

Para esto debe ingresar directamente a la página de del Runt.

Seleccione la opción de “Ciudadanos” o “Consulta de ciudadanos por número de identidad”

o Ingrese los datos que le solicitarían como número de documento.

Complete el código de seguridad que le aparecerá en pantalla.

que le aparecerá en pantalla. Seleccione la opción de “Buscar” y revise los resultados.

De esta manera el agente de tránsito podrá verificar la información con su nombre completos , el estado de multas, certificados y la licencia de conducción de conductor.

¿Qué es el RUNT y para qué sirve?

Se trata de una plataforma del Ministerio de Transporte de Colombia, en la que se centraliza toda la información del sector de tránsito y transporte. En este sentido, es una base de datos en la que se validan los datos de vehículos, conductores, licencias, seguros, infracciones y trámites.