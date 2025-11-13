Multa de hasta 15 SMLV por no llevar este elemento en el carro, según el Código Nacional de Tránsito

En Colombia son varias las personas que conducen un vehículo, ya sea moto y carro; siendo esta una responsabilidad sobre la vida de quienes van en la vía, los peatones o los mismos integrantes que van dentro del vehículo.

Por esta razón es importante que las personas acaten las normas y medidas que se encuentran establecidas en el Código Nacional de Tránsito, pues contar solamente con el SOAT (Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito) o la revisión técnica no lo excluyen de recibir de una multa de tránsito.

El código Nacional de Tránsito es la legislación en Colombia que regula la circulación de vehículos en el territorio nacional, específicamente Ley 769 de 2002.

Dentro de esta norma se rige toda la circulación de vehículos y peatones, requisitos para licencias de conducción, las infracciones, sanciones y los procedimiento para el transporte de cargas y pasajeros.

Cuál es el elemento que no puede faltar en su carro

Existe un elemento fundamental que deben llevar todos los conductores o de lo contrario, esto puede acarrearle una multa de hasta 15 SMLV, se trata del kit de viaje.

Así lo indica el artículo 30 de la Ley 769 de 2002, expedido por el Código Nacional de Tránsito. Incluso, este kit debe contar con ciertos implementos de prevención y seguridad.

¿Qué se debe tener en el kit de carretera?

Estos son los elementos que debe llevar dentro de su kit de seguridad:

Un gato con capacidad para elevar el vehículo.

Una cruceta.

Dos señales de carretera en forma de triángulo en material reflectivo y provistas de soportes para ser colocadas en forma vertical o lámparas de señal de luz amarilla, intermitentes o de destello.

Un botiquín de primeros auxilios, que debe llevar: antisépticos, un elemento de corte, algodón, gasa estéril, agua oxigenada y alcohol antiséptico, esparadrapo o vendas adhesivas, venda elástica, analgésicos y suero fisiológico en caso de una deshidratación

Un extintor.

Dos tacos para bloquear el vehículo.

Caja de herramienta básica que como mínimo deberá contener: alicate,

destornilladores, llave de expansión y llaves fijas.

Llanta de repuesto.

Linterna.

En caso de no llevar este kit, usted puede se objeto de sanciones pedagógicas y monetarias

¿Qué dice el artículo 30 de la ley 769 del 2002?

En este artículo se establecen los elementos mínimos que todo vehículo debe portar para transitar en Colombia. Cabe aclarar que el Ministerio de Transporte destacó que las motos no están obligadas a transpórtalo debido al espacio limitado con el que cuentan.

Sin embargo, aquellas que cuentan con compartimientos o baúl pueden portar algunos de esos elementos básicos.

