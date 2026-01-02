El mercado automotor en 2025: más de un millón de motos y 30.000 carros nuevos

El mercado de motocicletas en Colombia cerró 2025 con un balance altamente positivo, consolidándose como uno de los sectores clave para la movilidad y la economía del país. De acuerdo con el informe de la Cámara de la Industria de Motocicletas de la ANDI y Fenalco, durante diciembre se registraron más de 112 mil motocicletas nuevas, lo que representó un crecimiento cercano al 31 % frente al mismo mes de 2024.

Y durante el 2025, el sector superó el millón de motocicletas registradas, ratificando su relevancia para los hogares colombianos y su potencial de evolución hacia tecnologías más limpias. Con el crecimiento de los vehículos eléctricos y las nuevas tendencias de movilidad, el mercado de motocicletas se perfila como un actor clave en la transición hacia un transporte más sostenible en Colombia.

Los tres departamentos con mayores registros de motos fueron Cundinamarca, con 205.936 unidades (18,72%); Antioquia, con 177.675 (16,15%); y Valle del Cauca, con 117.624 (10,69%). A su vez las marcas que más se registraron durante diciembre fueron Bajaj, AKT y Susuki, y en el caso de Bajaj esta lidero su participación en el mercado con 16,43%.

El sector automotor alcanzó 30.135 unidades registradas

En diciembre de 2025, el sector automotor alcanzó 30.135 unidades registradas, lo que representa un crecimiento del 19% frente al mismo mes de 2024, convirtiéndose en el mejor mes del año y alcanzando un nivel de registros mensuales que no se observaba desde el 2019.

Durante el último mes del año, el registro de vehículos eléctricos creció un 67% frente a diciembre del 2024, alcanzando las 3.234 unidades, la cifra mensual más alta registrada en la historia del país, y los vehículos híbridos crecieron un 49,5% frente a diciembre del 2024, alcanzando las 8.381 unidades, el mayor volumen mensual registrado en la historia del país.

Las ciudades con mayor crecimiento en los registros de vehículos fueron Sincelejo, seguida por Armenia y Villavicencio, Manizales y Bogotá. En 2025, se matricularon 254.205 vehículos nuevos, presentando un crecimiento acumulado del 26,5% respecto al mismo periodo del 2024.