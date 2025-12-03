Por esta irregularidad en la licencia de conducir, tránsito podría enviar conductores a la cárcel

Por este error en la licencia de conducir, tránsito podría enviar conductores a la cárcel // Caracol Radio // Imagen creada con Gemini IA de Google

Los conductores en Colombia deben tener claridad sobre las normas que se deben respetar para no caer en infracciones, especialmente aquellas que, más allá de una multa, pueden llevarlos directamente a la cárcel. La ley que rige la circulación de peatones, usuarios, pasajeros, conductores, motociclistas, ciclistas y vehículos en todo el territorio nacional es el Código Nacional de Tránsito Terrestre, establecido en la Ley 769 de 2002.

Esta normativa vial es certera con los conductores y establece requisitos ineludibles para la circulación. Para manejar automotores en las vías del país es obligatorio contar con licencia de conducción y licencia de tránsito.

Aunque se ha hecho la salvedad de tener claro qué documentos y que normas conocer a la hora de transitar por los corredores viales del territorio nacional, se siguen presentando diversos cuestionamientos sobre las enseñanzas en las academias de manejo, impidiendo que los conductores cumplan a cabalidad las leyes.

Licencia de Conducción: El documento que autoriza circular y su riesgo legal

El Código Nacional de Tránsito define la licencia de conducción como un "Documento público de carácter personal e intransferible expedido por autoridad competente" que autoriza a una persona a conducir vehículos con validez en todo el territorio nacional.

A pesar de que se trata de un documento público, hay personas que deciden falsificar cualquiera de las licencias necesarias para manejar un vehículo en territorio colombiano. Esta práctica se considera un delito que castiga severamente el Código Penal.

¡Alerta Máxima! Prisión de 6 a 12 años por documento falso

El delito relacionado con el uso de un documento falso está tipificado en el Código Penal, artículo 291. Si una persona utiliza un documento público falso que pueda servir de prueba, incurrirá en prisión de cuatro (4) a doce (12) años.

Sin embargo, para los conductores que incurren en esta práctica, el castigo es mayor:

Agravante para vehículos motorizados: El mismo delito establece que, si la conducta recae sobre documentos relacionados con medios motorizados, el mínimo de la pena se incrementará en la mitad.

Por ende, la persona que sea sorprendida por agentes de tránsito con una licencia falsa podrá ser condenada a una pena de prisión que oscila entre seis (6) y doce (12) años. La pena, en prisión, es más larga de lo que muchos conductores esperaban.

Las 3 clases de usuarios que acuden a la ilegalidad, según el Ministerio de Transporte

El Ministerio de Transporte expone en su página web que la Policía de Tránsito ha identificado a tres clases de usuarios que acuden a este tipo de ilegalidad para poder conducir en Colombia:

1. Licencia Suspendida: Personas que ya tienen la licencia suspendida por alguna infracción previa (especialmente por embriaguez).

2. No cumplen requisitos: Conductores que no cumplen con los requisitos legales y físicos para obtener una licencia.

3. Evitan el curso: Aquellos que deciden voluntariamente no realizar el curso de conducción y presentar los exámenes correspondientes, acudiendo a 'tramitadores', quienes finalmente los estafan.

El castigo por usar un documento falso puede llevar directamente a la cárcel al conductor, afectando la libertad de circulación que establece la Constitución Política en su artículo 24. Este es un delito que castiga el Código Penal en su artículo 291.

