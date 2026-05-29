Estados Unidos actualiza Lista Clinton y saca 28 nombres colombianos

La OFAC anunció el retiro de sanciones destacando que son obsoletas al recaer en personas que ya murieron, redes financieras que ya no existen o embarcaciones que fueron desmanteladas. (Foto: Cortesía / Getty / Caracol Radio)

La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos confirmó que se levantan las sanciones impuestas a 76 entidades que hacían parte de un listado obsoleto.

Las sanciones eliminadas hacen parte de la Lista de Nacionales Especialmente Designados y Personas Bloqueadas (SDN) y la medida hace parte de la iniciativa de modernización de sanciones del Tesoro.

La OFAC explica que se identificaron 76 entradas obsoletas en este listado entre las que hay “personas fallecidas, buques desguazados o dados de baja, personas designadas como parte de redes financieras ilícitas que ya no existen, e individuos designados hace más de 10 años que carecen de identificadores suficientes para su verificación continua y que no parecen representar una amenaza constante”.

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¿Quiénes salieron del listado?

Entre los 76 nombres eliminados hay 28 identificados como colombianos, estos son los retirados de la lista:

COLOMBIANA DE CERDOS LTDA. (a.k.a. COLCERDOS LTDA.), Km. 3 Via Marsella Parque Industrial, Pereira, Colombia; Apartado Aereo 3786, Pereira, Colombia. COLCERDOS LTDA. (a.k.a. COLOMBIANA DE CERDOS LTDA.), Km. 3 Via Marsella Parque Industrial, Pereira, Colombia; Apartado Aereo 3786, Pereira, Colombia. DISTRIBUIDORA DE ELEMENTOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. (a.k.a. D’ELCON S.A.), Carrera 23D No. 13B-59, Cali, Colombia. D’ELCON S.A. (a.k.a. DISTRIBUIDORA DE ELEMENTOS PARA LA CONSTRUCCION S.A.), Carrera 23D No. 13B-59, Cali, Colombia. MATADERO METROPOLITANO LTDA., Km. 3 Via Marsella Parque Industrial, Pereira, Colombia; Carrera 10 No. 34-21 Dosq., Pereira, Colombia; Apartado Aereo 3786, Pereira, Colombia. COMERCIALIZADORA DE CARNES LTDA. (a.k.a. COMECARNES LTDA.), Km. 3 Via Marsella, Pereira, Colombia. COMECARNES LTDA. (a.k.a. COMERCIALIZADORA DE CARNES LTDA.), Km. 3 Via Marsella, Pereira, Colombia. SERVIAUTOS UNO A 1A LIMITADA (a.k.a. DIAGNOSTICENTRO LA GARANTIA), Calle 34 No. 5A-25, Cali, Colombia; Carrera 15 No. 44-68, Cali, Colombia. DIAGNOSTICENTRO LA GARANTIA (a.k.a. SERVIAUTOS UNO A 1A LIMITADA), Calle 34 No. 5A-25, Cali, Colombia; Carrera 15 No. 44-68, Cali, Colombia. CAVIEDES DILEO Y CIA. S.C.S., Calle 21 Norte No. 3N-64, Cali, Colombia. ECHEVERRY HERRERA, Hernando (a.k.a. ECHEVERRI HERRERA, Hernando), c/o INDUSTRIA DE PESCA SOBRE EL PACIFICO S.A., Buenaventura, Colombia. ECHEVERRI HERRERA, Hernando (a.k.a. ECHEVERRY HERRERA, Hernando), c/o INDUSTRIA DE PESCA SOBRE EL PACIFICO S.A., Buenaventura, Colombia. MENDEZ SALAZAR, John Jairo, Calle 1 No. 56-109 Casa 32, Cali, Colombia; Carrera 42 No. 5B-81, Cali, Colombia; c/o MAQUINARIA TECNICA Y TIERRAS LTDA., Cali, Colombia. MONTANO ALVAREZ, Luis Hernando, Carrera 16A No. 33D-20, Cali, Colombia; c/o GRANJA LA SIERRA LTDA., Cali, Colombia. AGROPECUARIA PALMA DEL RIO S.A., Carrera 5 No. 29-32, C.C. La Quinta, Ibague, Tolima, Colombia; Carrera 17 No. 91-42, Apt. 502, Bogota, Colombia. HERNANDEZ ARBOLEDA, Sandra Milena, c/o COMERCIALIZADORA DE CAFE DEL OCCIDENTE CODECAFE LTDA., Pereira, Risaralda, Colombia; c/o INVERSIONES MACARNIC PATINO Y CIA S.C.S., Pereira, Risaralda, Colombia. GOMEZ OCAMPO, Davinson (a.k.a. “GORDO”), c/o GOMEZ MARIN LTDA., Ansermanuevo, Valle, Colombia; Calle 16 No. 1-58, Cartago, Valle, Colombia. “GORDO” (a.k.a. GOMEZ OCAMPO, Davinson), c/o GOMEZ MARIN LTDA., Ansermanuevo, Valle, Colombia; Calle 16 No. 1-58, Cartago, Valle, Colombia. CONSTRUCTORA AMERICA S.A., Carrera 63 No. 17-07, Bogota, Colombia. INVERSIONES Y REPRESENTACIONES S.A. (a.k.a. IRSA S.A.), Carrera 43A No. 16A Sur - 38, Barrio El Poblado, Medellin, Colombia. IRSA S.A. (a.k.a. INVERSIONES Y REPRESENTACIONES S.A.), Carrera 43A No. 16A Sur - 38, Barrio El Poblado, Medellin, Colombia ALVAREZ DEL RIO, Fredy de Jesus; POB Colombia. CASTRO PAEZ, Jhon Paul, c/o CABLES NACIONALES CANAL S.A., Barranquilla, Colombia; POB Colombia. VELEZ TRUJILLO, Jairo de Jesus, c/o CANALES VENECIA LTDA., Envigado, Antioquia, Colombia. VELASQUEZ RODRIGUEZ, Ruth Cecilia, c/o CANALES VENECIA LTDA., Envigado, Antioquia, Colombia; c/o FLOREZ HERMANOS LTDA., Medellin, Colombia; c/o INVERSIONES FLOREZ Y FLOREZ Y CIA S.C.A., Medellin, Colombia. USUGA TORRES, Arley (a.k.a. “07”; a.k.a. “CERO SIETE”); DOB 14 Aug 1979; POB Tierralta, Cordoba, Colombia. “07” (a.k.a. USUGA TORRES, Arley; a.k.a. “CERO SIETE”); DOB 14 Aug 1979; POB Tierralta, Cordoba, Colombia. “CERO SIETE” (a.k.a. USUGA TORRES, Arley; a.k.a. “07”); DOB 14 Aug 1979; POB Tierralta, Cordoba, Colombia.

Modernizar sanciones

El secretario del Tesoro, Scott Bessent, explicó que el objetivo de los esfuerzos del Departamento del Tesoro para modernizar las sanciones es garantizar que las sanciones estadounidenses “sigan siendo selectivas, eficaces y alineadas con las prioridades económicas, de política exterior y de seguridad nacional de Estados Unidos”.

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“Esto asegurará que la atención se centre en las amenazas más complejas y de mayor riesgo. El éxito de nuestras sanciones debe medirse en términos de efecto, impacto y beneficio para la seguridad nacional, y no solo en función del número de nombres que el Departamento del Tesoro incluya en una lista”, agregó Bessent.