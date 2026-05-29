Dónde votar en Medellín y Barranquilla: Mesa y hora límite para elecciones presidenciales 2026

Este domingo 31 de mayo se desarrollará la primera jornada de las elecciones presidenciales del 2026, Colombia podrá decidir en primera vuelta entre 11 candidatos: Iván Cepeda, Claudia López, Santiago Botero, Abelardo de La Espriella, Mauricio Lizcano, Miguel Uribe Londoño, Sondra Macollins, Roy Barreras, Gustavo Matamoros, Paloma Valencia y Sergio Fajardo (según su ubicación en el tarjetón). La invitación es a revisar sus puestos de votación y acudir con tiempo, en los horarios estipulados por la Registraduría.

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¿Cómo saber dónde votar?

La Registraduría ha dispuesto varias opciones para poder verificar dónde está ubicado su puesto de votación y respectiva mesa para poder ejercer el derecho al voto.

Página Web: puede ingresar directamente a la página de la Registraduría (https://www.registraduria.gov.co/), ir a la opción “consultar tu puesto de votación”, posteriormente deberá ingresar su número de cédula, allí verá su respectivo puesto de votación con dirección y mesa asignada.

puede ingresar directamente a la página de la Registraduría (https://www.registraduria.gov.co/), ir a la opción “consultar tu puesto de votación”, posteriormente deberá ingresar su número de cédula, allí verá su respectivo puesto de votación con dirección y mesa asignada. Aplicación móvil: Puede descargar la aplicación “aVotar” en su celular.

Puede descargar la aplicación “aVotar” en su celular. Vía WhatsApp: Puede escribir directamente al chatbot de la Registraduría Nacional.

Puede escribir directamente al chatbot de la Registraduría Nacional. Presencial: Acercándose a los listados físicos que están ubicados en la entrada de los diferentes puestos de votación en su zona.

Puesto de votación con más aforo en Medellín:

El Centro de Convenciones Plaza Mayor ubicado en la Calle 44 # 52-165 es tradicionalmente el puesto de votación más grande y con mayor censo electoral de la ciudad.

Puesto de votación con más aforo en Barranquilla:

El puesto de votación más grande y con mayor censo electoral de Barranquilla es la Institución Educativa Distrital (I.E.D.) Normal Superior La Hacienda, ubicada en la Calle 47 # 8E-63, la cual históricamente concentra la mayor cantidad de mesas y sufragantes de la ciudad.

La recomendación que hace la Registraduría es que las elecciones de este 31 de mayo, verifique su puesto de votación con tiempo ya que algunas mesas han sido reubicadas por temas de seguridad.

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Hora límite para elecciones presidenciales 2026:

Cabe recordar que la jornada iniciará desde las 8:00 a.m. y se realizará durante ocho horas, es decir, hasta las 4:00 p.m. Debe tener en cuenta que, si son las 4 en punto y usted está haciendo fila en los puestos de votación, no podrá ejercer su derecho al voto, la única opción es si el jurado de la mesa ya recibió su cédula de ciudadanía.

Es por esta razón que es importante que se agende con tiempo para poder acudir a su mesa de votación sin afanes.

Más información: ¿Desde qué hora puede votar el domingo 31 de mayo en Colombia? Horario oficial Elecciones 2026

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