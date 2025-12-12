Conductores tendrán que usar esta señal en sus vehículos para evitar multa: nuevo proyecto de ley

Al igual que en diferentes países alrededor del mundo, en Colombia todos los conductores de un vehículo automotor, deben portar una licencia de conducción vigente, que los autorice a manejar uno o varios tipos de vehículos. Con este documento de carácter personal, se certifica que un individuo cuenta con las habilidades físicas, mentales y motrices necesarias para hacerlo.

Sin embargo, tal como justificaron algunos senadores en la ponencia para la aprobación de la ley 628 de 2025, los conductores novatos, específicamente aquellos a quienes se les expidió su licencia de conducción por primera vez, durante el primer año de conducción son los actores viales más propensos a cometer infracciones que resulten en accidentes, y, por tanto, existe la necesidad de que tengan un reconocimiento especial, dado que en el país, los índices de accidentalidad son una de las principales causas de muertes.

Por esto, los senadores plantearon que estos conductores a quienes se les expide su licencia por primera vez, deben portar en sus vehículos, sin importar si sea una moto o un carro, una señal con la letra ‘A’, la cual indique que el conductor de ese vehículo es un aprendiz, por lo que se debe tener especial precaución. Además, para los conductores novatos que no porten con esta señalización, se les podría imponer una multa económica.

Multa por no usar la señalización

Con relación a esto, el proyecto de ley que aún se encuentra a la espera de ser aprobado, modificaría el Código de Tránsito, para establecer el uso de esta letra como un requisito para obtener la licencia de conducción, adicional a esto, también se añadiría el NO uso de esta como una infracción de tipo A, por lo que su sanción sería de 4 salarios mínimos diarios legales vigentes, que a día de hoy, rondaría los $160.000 pesos colombianos.

Señalización de conductores aprendices en el mundo

Esta medida, a pesar de que es algo novedoso en Colombia, es utilizada en diferentes países de Europa y el mundo hace varios años, con la diferencia de que usualmente no es usada la letra ‘A’, sino la letra ‘L’ que significa ‘Learner’, es decir, Aprendiz pero en inglés. Sin embargo, la aplicación de esta norma es diferente en algunos países, pues esta ‘letra’ se usa para identificar conductores jóvenes, quienes luego de un año de conducción, pueden retirar esta señal, pero deben continuar usando una matrícula diferente.

Además, la implementación de la norma en Colombia sería relativamente sencilla, ya que únicamente funcionaria como una señal de precaución, sin embargo, en países como Irlanda, quienes portan estas letras tienen normas específicas, como límites de velocidad mucho menores. En otros casos, con esta letra se autoriza la conducción a personas que no cuenten aún con una licencia de conducir o que estén en el proceso de obtenerla.

