Qué es el IPC en Colombia y cómo se mide: lista de precios de bienes y servicios en los que influye

El Índice de Precios al Consumidor (IPC) es un indicador estadístico oficial, calculado mensualmente por el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE), que mide cómo varían los precios de bienes y servicios que consumen los hogares colombianos.

El IPC registra cuánto sube o baja el precio de “canasta de consumo representativa”, con respecto a un periodo anterior, lo que permite medir la inflación, es decir, el aumento generalizado de los precios que afecta el costo de vida. La inflación se calcula como la variación porcentual del IPC entre dos períodos, por ejemplo entre diciembre de un año y diciembre del siguiente.

¿Cómo se mide el IPC?

De acuerdo con el DANE, el proceso metodológico para calcular el IPC incluye estos pasos:

Recolección de precios

Cada mes, el DANE recolecta precios de los bienes y servicios en múltiples establecimientos y canales comerciales en 38 ciudades del país. Esto incluye:

Tiendas de barrio

Supermercados

Plazas de mercado

Grandes superficies

Establecimientos de servicios (salud, educación, transporte, etc.)

Ponderación de los bienes y servicios

No todos los productos tienen el mismo peso en el cálculo. El DANE asigna ponderadores según la importancia del gasto que representa cada artículo en el consumo de los hogares, con base en la Encuesta Nacional de Presupuesto de los Hogares (ENPH). (DANE)

Esto significa que productos que los hogares compran con más frecuencia (como alimentos básicos o transporte) tienen mayor impacto en el cálculo que otros menos comunes.

Cálculo del índice

Una vez obtenidos los precios y los ponderadores, el DANE compara los precios actuales con los del periodo base (un periodo de referencia) y calcula las variaciones porcentuales de cada artículo y grupo, que se agregan para obtener el IPC total y los índices por grupos de gasto.

Bienes y servicio que incluye el IPC

El IPC no mide todos los precios de la economía, sino solo los de una canasta de bienes y servicios representativos del consumo de los hogares colombianos, definidos a partir de encuestas de gasto familiar:

Esta canasta está compuesta por 443 artículos agrupados en 12 grandes divisiones de gasto. Cada una de estas divisiones contiene subgrupos y decenas de productos específicos como arroz, servicios de mantenimiento, tarifas de transporte, tarifas de internet, educación, restaurantes, medicinas, arriendos, etc.

Las variaciones de precios de estas divisiones se ponderan para construir el índice total:

Alimentos y bebidas no alcohólicas Bebidas alcohólicas y tabaco Prendas de vestir y calzado Alojamiento, agua, electricidad, gas y otros combustibles Muebles, artículos para el hogar y conservación ordinaria de la vivienda Salud Transporte Información y comunicación Recreación y cultura Educación Restaurantes y hoteles Bienes y servicios diversos

El IPC es fundamental porque mide la inflación real que enfrentan los hogares y permite ajustar contratos y beneficios indexados (como algunos cánones de arriendo o tarifas públicas, según acuerdos contractuales o normativos). Además, permite comparar la economía colombiana con la de otros países, así como entender la evolución de la situación económica del país y proyectarla.

Dane confirma fecha para anunciar el IPC de 2025

En las últimas horas, el DANE confirmó que este jueves 8 de enero a las 6:00 de la tarde emitirá un boletín oficial en el que indicará la cifra en la que cerró el IPC en diciembre de 2025. Esta será la primera que se publique en el transcurso del 2026.

En su último informe, emitido el pasado 5 de diciembre, la entidad indicó que la cifra del IPC en Colombia registró una variación anual del 5,30%.