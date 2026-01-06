Salario mínimo: Asomicrofinanzas advierte impacto negativo en micronegocios de Colombia en 2026

Salario mínimo por decreto, ¿en qué años se ha usado y que % ha subido? Histórico. Crédito: Getty Images / Javier Ghersi

La Asociación Colombiana de Instituciones Microfinancieras, se refirió al aumento de salario mínimo en Colombia el cual entró el vigencia el pasado 1 de enero tras la expedición del Decreto 1469 de 2025 por parte del presidente Gustavo Petro. Este tuvo un aumento del 23,7% con respecto al año anterior, lo que estableció la cifra final en 2 millones de pesos, sumando el auxilio de transporte.

En este sentido la Asociación reconoció el objetivo del incremento del salario mínimo, el cual según explican es mejorar el ingreso de los trabajadores y fortalecer su poder adquisitivo. Sin embargo, advierten que esta medida tendrá una afectación significativa tanto en los negocios formales como en los informales, al elevar de manera considerable los costos laborales y operativos que deben asumir los micronegocios y las MIPYMES.

Indicaron que como consecuencia, muchos negocios podrían verse obligados a cerrar, reducir su operación o prescindir de empleos, afectando la estabilidad laboral y el ingreso de miles de hogares. Adicionalmente, aseguran que este sobrecosto genera un desincentivo claro para la formalización, llevando a que micronegocios que estaban en procesos de transición hacia la formalidad opten por permanecer en la informalidad o retroceder en los avances logrados.

“Advertimos que el sobrecosto derivado del incremento del salario mínimo frena de manera significativa el trabajo que se viene realizando hacia la formalización, al elevar las barreras de entrada y reducir los incentivos para que los micronegocios avancen hacia esquemas formales de operación y contratación laboral”, agregaron desde la Asociación.

Finalmente hicieron un llamado al Gobierno Nacional para que, en la toma de decisiones que afectan a los sectores productivos se consideren de manera responsable los posibles impactos negativos para el país y, en especial, para la población más vulnerable.

Salario mínimo 2026 en Colombia: ¿A cuánto sale el día de trabajo con el aumento del 23%?

Para millones de trabajadores que devengan el mínimo, el ajuste representa un cambio notable en sus ingresos diarios. Teniendo en cuenta que el salario básico quedó en $1.750.905 y el auxilio de transporte en $249.095 COP, dejando el mínimo en un total de 2.000.000 mensuales, así se distribuye el pago por jornada:

Día de trabajo (solo sueldo básico): Un empleado recibirá aproximadamente $58.364 por cada jornada de labor.

Un empleado recibirá aproximadamente por cada jornada de labor. Día de trabajo con auxilio de transporte: Al incluir este beneficio, el valor diario sube a $66.667 .

Al incluir este beneficio, el valor diario sube a . Valor de la hora ordinaria: Basado en la jornada actual, la hora de trabajo se sitúa en aproximadamente $7.295.

Es importante recordar que estas cifras corresponden al valor bruto. Por ley, a cada trabajador se le realiza un descuento mensual del 4% para salud y el 4% para pensión, lo que equivale a una deducción de $70.036 de su sueldo básico.

El costo real para las empresas en 2026

Aunque el trabajador recibe dos millones de pesos mensuales (incluyendo transporte), el costo operativo para un empleador es significativamente mayor. Mantener un empleado con el salario mínimo en 2026 implica asumir cargas de seguridad social y prestaciones que elevan la cifra total.

Por cada trabajador, una empresa deberá presupuestar mensualmente los siguientes rubros adicionales: