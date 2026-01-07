Mejores CDT para invertir en la primera quincena de 2026: ¿Dónde rinde mejor su dinero?

Con el comienzo de un nuevo año y con ello una renovación en el ciclo financiero, los CDT se consolidan como la opción preferida por su seguridad y rentabilidad, por esta razón y con el pago de los intereses de cesantías en el horizonte, muchos comienzan a buscar en qué invertir este dinero.

Es así como los colombianos, con el objetivo de construir un respaldo económico para el cierre del año, encontraron en los CDT un terreno que sigue ganando fuerza como una de las alternativas más confiables para inversión a bajo riesgo.

Durante los últimos años, este producto ha tomado fuerza debido a sus tasas competitivas y a la tranquilidad que ofrece frente a otros mecanismos de inversión que suelen ser más volátiles. La principal fortaleza de un CDT radica en su previsibilidad: el inversionista conoce desde el primer día exactamente cuánto va a ganar y en qué fecha recibirá su capital junto con los intereses pactados.

El ranking de los mejores CDT para enero de 2026

De acuerdo con el análisis especializado del portal Mejor CDT, diversas entidades financieras están ofreciendo rendimientos que superan el promedio del mercado para este inicio de año. Los datos muestran que las tasas varían significativamente según el monto y el tiempo que se decida dejar el dinero en la entidad.

Para la primera quincena de enero de 2026, estas son las opciones más destacadas según el plazo de inversión:

Inversiones a largo plazo (2 años - 720 días):

• Koa: Lidera el mercado con una tasa del 11% .

Lidera el mercado con una tasa del . • Ban100: Ofrece un rendimiento del 10,5% .

Ofrece un rendimiento del . • Credifamilia: Se sitúa con un 10,25%.

Inversiones a un año (360 días):

• Koa: Mantiene su atractivo con un 11% .

Mantiene su atractivo con un . • Credifamilia: Ofrece una tasa del 10,15% .

Ofrece una tasa del . • Ban100: Reporta un rendimiento del 9,95%.

Rentabilidad en plazos cortos y medianos

Para quienes buscan liquidez en un tiempo menor, las entidades también han ajustado sus ofertas. En el plazo de 9 meses (270 días), las tasas más competitivas las encabezan Koa (10,15%), Credifamilia (10%) y Ban100 (9,95%).

Si el objetivo es una inversión a 6 meses (180 días), los rendimientos se mantienen sólidos:

• Koa: 10,01%.

10,01%. • Credifamilia: 9,75%.

9,75%. • Ban100: 9,65%.

Incluso para inversiones de solo 3 meses (90 días), existen opciones atractivas como Iris (9,05%), Banco W (8,9%) y Coltefinanciera (8,7%). Es importante resaltar que, actualmente, abrir un CDT ya no requiere de largos trámites presenciales, ya que la mayoría de las entidades han digitalizado el proceso para mayor comodidad del usuario.

Claves para elegir su inversión en este nuevo año

Antes de depositar sus ahorros, los expertos sugieren analizar cuatro puntos fundamentales para garantizar que la decisión sea la más acertada para su bolsillo. Primero, debe fijarse en la Tasa de Interés Efectiva Anual (EA), que es el indicador real de cuánto rendirá su dinero.

En segundo lugar, considere el plazo, usualmente, los periodos más largos ofrecen mejores beneficios. Tercero, evalúe la facilidad de apertura, priorizando aquellas entidades que permitan realizar el proceso de forma digital y sin exceso de papeleo. Por último, pero no menos importante, verifique el respaldo de la entidad financiera, eligiendo instituciones con solidez y buena reputación en el mercado colombiano.