¿Cuánto subirán los arriendo en 2026 si el IPC cierra en 4% o 5%? Análisis del aumento

La variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) que registre Colombia al cierre de 2025 será decisiva para calcular cuánto podrán subir los cánones de arriendo de vivienda urbana durante 2026.

El dato definitivo será revelado por el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE), con la publicación del boletín técnico prevista para el viernes 9 de enero de 2026.

El IPC, calculado mensualmente por el DANE, mide la variación promedio de precios de una canasta de bienes y servicios que consumen los hogares colombianos. Este indicador además de ser una referencia para la inflación, también se utiliza para definir el tope legal para ajustes en contratos de arriendo de vivienda, según lo establecido en la Ley 820 de 2003.

Según la norma, los arrendadores solo pueden aumentar el canon de arrendamiento hasta un mínimo equivalente al incremento del IPC del año anterior, cuando hayan transcurrido 12 meses desde el último ajuste. No todos los arriendos verán el ajuste el mismo día del año, sino cuando cumplan ese año bajo el mismo valor. Si así lo acuerdan las partes, el arrendador puede negociar una cifra inferior al IPC

Las cifras parciales publicadas por el DANE muestran que para noviembre de 2025 la variación anual del IPC se ubicó en 5,30 %. Con base en esta tendencia y estimaciones de entidades económicas se espera que el IPC de 2025 cierre en torno al 5 %, aunque también existe la posibilidad de que quede alrededor del 4 %.

¿IPC de 4 % o 5 % para los arriendos en 2026?

Según estimaciones oficiales y proyecciones de mercado, cerca del 40 % de los hogares en Colombia vive en arriendo. En materia de vivienda, los arriendos que están indexados a la variación de precios de bienes y servicios, probablemente seguirán aumentando o se mantendrán elevados.

Ahora bien, si el IPC de 2025 cierra en un 4 % o 5 %, este porcentaje sería el tope legal en el que podría subir el canon de arriendo al renovar o prorrogar un contrato en 2026.

Ejemplo IPC 4 %

Un arrendatario que paga un canon de $1.000.000 mensuales podría ver un aumento máximo de $40.000, lo que elevaría el arriendo a $1.040.000.

Para un contrato de $1.500.000, el incremento máximo sería de $60.000, llevando el canon a $1.560.000.

Si el arriendo es de $2.000.000, subiría hasta $2.080.000.

Ejemplo si el IPC cierra en 5 %

Con un arriendo actual de $1.000.000 mensuales, el tope legal sería un aumento de $50.000, lo que deja el nuevo canon en $1.050.000 .

. En un contrato de $1.800.000, el incremento máximo permitido sería de $90.000, totalizando $1.890.000 .

. Un arriendo de $2.500.000 podría subir hasta $2.625.000.

Estos cálculos responden directamente a la fórmula legal que vincula el aumento del arriendo con el IPC del año anterior: canon base × (1 + IPC).

Aumento: $1.000.000 x 0,05 = $50.000

Nuevo valor: $1.000.000 + $50.000 = $1.050.000

El dato final del IPC del 2025 del DANE será el parámetro oficial para determinar cuánto podrán subir los arriendos en Colombia durante el 2026. Ambos escenarios se mantienen dentro de una lógica de ajuste gradual.

El objetivo del Banco de La República es que la inflación finalice en 5,1%, así como para muchos hogares, especialmente los que destinan una parte significativa de sus ingresos a vivienda y servicios, el alivio real será limitado. Para finales de 2026, se prevé que esta cifra descienda y cierre en 3%.