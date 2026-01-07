Esto vale un DÍA y HORA de trabajo para empleada doméstica: así quedó con el salario mínimo 2026

Luego de las largas conversaciones que hubo sobre el incremento del salario mínimo entre los sectores empresariales y los trabajadores, el gobierno de Gustavo Petro decretó el aumento para el 2026 con el 23%, lo que fija un salario mensual de $2.000.000 COP, incluyendo el auxilio de transporte ara el 2026.

Este ajuste salarial empieza a regir desde el 1 de enero del presente año, y este también debe incorporarse en la remuneración para empleadas domésticas, ya que el artículo 11 de la Ley 1595 de 2012 establece que:

“Todo Miembro deberá adoptar medidas para asegurar que los trabajadores domésticos se beneficien de un régimen de salario mínimo, allí donde ese régimen exista, y que la remuneración se establezca sin discriminación por motivo de sexo”.

Lea también: Así quedó el salario mínimo 2026 para los empleados domésticos tras el aumento decretado por Petro

¿Cómo quedó el aumento del salario mínimo en 2026?

Salario base mensual: $1.750.905 COP

$1.750.905 COP Auxilio de transporte: $249.095 COP

¿Cuánto se le paga a una empleada doméstica por día y hora en Colombia en 2026?

Para hacer el cálculo de cuánto debe pagarle a una empelada doméstica debe dividir el total del salario mínimo de 2026 en 30 días, incluyendo el auxilio de transporte. En este orden de ideas queda de la siguiente manera:

Salario base : $1.750.905 / 30 = $58.363 COP

: $1.750.905 / 30 = Auxilio transporte diario: $249.095 / 30: $8.303 COP

En caso de saber cuánto debe pagarle por hora, debe dividir el salario por día, sobre las 8 horas de trabajo:

Salario por hora básica: $58.363 / 8 $7.295 COP

En este orden de ideas el total que debe pagar a una empleada doméstica por un día de trabajo es de $66.666 COP

Es importante mencionar que bajo la Ley colombiana trabajar por días no exonera al empleador de reconocer prestaciones ni de realizar los aportes a seguridad social de forma proporcional. Estos aportes pueden variar según el número de días trabajados y la afiliación previa de la empleada.

En este orden de ideas, las empleadas domésticas deben estar afiliadas a salud, pensión y riesgos laborales, teniendo un derecho a prestaciones como cesantías intereses sobre cesantías , prima de servicios y vacaciones, pero estos se liquidan de acuerdo al tiempo trabajo durante un año.

Le recomendamos: Así quedó el salario 2026 para un aprendiz del SENA: Porcentaje de las etapas bajo Ley 2466 de 2025

Afiliación empleadas domésticas por días

En caso de que su empleada realiza solo un día de trabajo completo, estos son los componentes que debe considerar: