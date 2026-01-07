Precio del dólar HOY en Colombia, 7 de enero, según TRM del Banco de la República: ¡Sigue cayendo!

Colombia se encuentra en un punto diplomático en el que defender la soberanía del país es lo que está en “juego”. Esto después de que Donald Trump declarará en varios medios que el siguiente país que tiene como objetivo es el territorio colombiano. Lo que ha causado múltiples reacciones, entre ellas, la de varios políticos que se han alineado con el pensamiento de “proteger” la democracia.

Cosa que, tristemente, algunos no apoyan, ya que abiertamente le han pedido al gobierno de Trump, que realice lo mismo con el presidente, Gustavo Petro. Asimismo, recientemente, la canciller, Rosa Yolanda Villavicencio, declaró que Colombia estará dispuesto a usar los canales formales de diálogo para evitar tensiones aún más graves, pero, también, en el país se dispondrá a ejercer su derecho a la defensa en dado caso de ser necesario.

Hasta el momento, a nivel global, sobre todo en Latinoamérica, el sentimiento es de rechazo absoluto hacia las declaraciones de Donald Trump y compañía, puesto que muchos creen que las acciones realizadas, solo refuerzan el imperialismo y el autoritarismo, incluso, más allá de haber violado la soberanía de un país.

Precio del euro en pesos colombianos

Investing es una plataforma que se encarga de mostrar indicadores económicos en tiempo real sobre diferentes divisas, productos, insumos, empresas, marcas y más. Con base a lo presentado por esta entidad, el precio del euro, para el día de hoy, miércoles 7 de enero, se estableció en $4.406 pesos colombianos.

Esto representando una tendencia en la baja sobre su valor, ya que el día de ayer, 6 de enero, su cotización fue de $4.410 pesos colombianos. Es decir que, bajó un aproximado de $4 pesos.

Precio del dólar hoy en Colombia, 7 de enero

En Colombia, la entidad financiera encargada de presentar actualizaciones diarias, es el TRM del Banco de la República, ya que a diario, este publica el comportamiento del dólar a lo largo del día. Es así que, para este miércoles, 7 de enero, el precio del dólar se estableció sobre los $3.730 pesos colombianos.

Esto significa una baja en su valor, puesto que el día de ayer, 6 de enero, su valor se establecía en $3.770 pesos. Es decir, que, hasta el momento, ha perdido $40 pesos. El precio del dólar viene bajando desde que inició la semana.

Dólar hoy Colombia casas de cambio

La cotización de la compra y venta de dólares en las casas de cambio de las principales ciudades del país, depende del precio que establezca el TRM del Banco de la República durante el día. Es por ello que, se puede consultar primero en la página oficial del Banrep.

Siendo así, este es el precio en las principales ciudades de Colombia para el día de hoy, miércoles, 7 de enero:

Bogotá D.C. : Te compran $3,730 | Te venden $3,850

: Te compran | Te venden Medellín : Te compran $3,600 | Te venden $3,740

: Te compran | Te venden Cali : Te compran $3,650 | Te venden $3,820

: Te compran | Te venden Cartagena : Te compran $3,750 | Te venden $3,980

: Te compran | Te venden Cúcuta : Te compran $3,730 | Te venden $3,770

: Te compran | Te venden Pereira: Te compran $3,730 | Te venden $3,800

