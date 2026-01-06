Petro y su gobierno están asustados por lo que vaya a declarar Maduro en la corte: Lina Garrido

Con la reciente invasión de los Estados Unidos a Venezuela, muchas reacciones han salido a flote, donde el escenario se ha dividido en dos: unos le piden a Donald Trump que haga lo mismo en Colombia en contra del presidente Gustavo Petro, y otros, que no, defendiendo la soberanía del país.

Es así que en 6 AM, un programa de Caracol Radio, habló la representante a la Cámara, Lina Garrido, quien recibió una denuncia por parte del Ministro del Trabajo, Antonio Sanguino, por incentivar una invasión al país, cosa que, según ella, son injurias y calumnias en su contra.

Además, defendió con rudeza su postura frente a lo que publicó en uno de sus trinos, el cual, causó gran polémica. Asimismo, mencionó que todo en vez de defender el país de grupos armados y demás, el presidente, Gustavo Petro, solo se ha centrado en atacar el gobierno de Donald Trump.

“Se siente complacencia con los grupos criminales en todo el territorio, ya estamos en cifras récords de cocaína, de producción, de cómo está entregando los territorios, nos está entregando como tributos a los grupos criminales como en vez de tratar de defender la soberanía nuestra de esos grupos. Hablaba entonces de zonas de despeje, de una zona binacional con el régimen Maduro, sabiendo específicamente las consecuencias que iba a traer esta complicidad con el con el narco diputado Nicolás Maduro”, aseguró.

En desarrollo.