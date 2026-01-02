Murillo asegura que su gestión como canciller impulsó el regreso de Colombia al Consejo de Seguridad

Murillo aseguró que la reincorporación del país a este importante organismo internacional no es producto de la casualidad, sino del trabajo diplomático adelantado durante su gestión como canciller, enfocado en fortalecer las relaciones multilaterales y recuperar el liderazgo de Colombia en escenarios globales.

De acuerdo con el ex jefe de la diplomacia, su administración priorizó el diálogo con distintos Estados miembros y organismos internacionales, con el objetivo de posicionar a Colombia como un actor confiable en temas de paz, seguridad internacional y cooperación. Este esfuerzo, afirmó, permitió obtener el respaldo necesario para que el país volviera a ocupar un asiento en el Consejo de Seguridad.

Murillo resaltó que pertenecer a este organismo le otorga a Colombia voz y voto en decisiones clave de alcance global, además de abrir la posibilidad de visibilizar las prioridades nacionales ante la comunidad internacional, especialmente en asuntos relacionados con la construcción de paz y la estabilidad regional.

Finalmente, el aspirante presidencial indicó que el regreso al Consejo de Seguridad representa una oportunidad estratégica para que Colombia participe activamente en la toma de decisiones internacionales y fortalezca su presencia diplomática en uno de los escenarios más relevantes de las Naciones Unidas.