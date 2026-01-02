Murillo asegura que su gestión como canciller impulsó el regreso de Colombia al Consejo de Seguridad
El excanciller Luis Gilberto Murillo se refirió al regreso de Colombia al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, un hecho que empezó a regir desde ayer y que, según afirmó, fue impulsado durante su labor al frente del Ministerio de Relaciones Exteriores.
Murillo aseguró que la reincorporación del país a este importante organismo internacional no es producto de la casualidad, sino del trabajo diplomático adelantado durante su gestión como canciller, enfocado en fortalecer las relaciones multilaterales y recuperar el liderazgo de Colombia en escenarios globales.
De acuerdo con el ex jefe de la diplomacia, su administración priorizó el diálogo con distintos Estados miembros y organismos internacionales, con el objetivo de posicionar a Colombia como un actor confiable en temas de paz, seguridad internacional y cooperación. Este esfuerzo, afirmó, permitió obtener el respaldo necesario para que el país volviera a ocupar un asiento en el Consejo de Seguridad.
Murillo resaltó que pertenecer a este organismo le otorga a Colombia voz y voto en decisiones clave de alcance global, además de abrir la posibilidad de visibilizar las prioridades nacionales ante la comunidad internacional, especialmente en asuntos relacionados con la construcción de paz y la estabilidad regional.
Finalmente, el aspirante presidencial indicó que el regreso al Consejo de Seguridad representa una oportunidad estratégica para que Colombia participe activamente en la toma de decisiones internacionales y fortalezca su presencia diplomática en uno de los escenarios más relevantes de las Naciones Unidas.