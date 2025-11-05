Precio del dólar HOY en Colombia, 5 de noviembre, según lo establecido por el TRM del Banrep

Precio apertura del dólar HOY 18 de julio, en Colombia: cotización este viernes en casas de cambio. Imagenes de Canva

En los últimos meses que van del año, la cotización del dólar ha estado presentando fluctuaciones significativas en su valor, ya que desde agosto, se ha presentado una tendencia a la baja.

Además, es importan destacar que esto también se ha visto influenciado por las recientes tensiones con los Estados Unidos, puesto que a nivel diplomático, las tensiones se han mantenido por un cruce fuerte de palabras entre los mandatarios de ambos países.

En consideración, Donald Trump ha establecido una serie de políticas arancelarias como forma de “castigo” hacia Colombia, señalando que en el país, no se ha luchado como se debe contra las drogas. Por el momento, no se sabe cómo afecte esto la economía en el territorio, pues recientemente, el presidente Gustavo Petro, viajo al medio oriente para fortalecer relaciones.

Cierre del dólar en Colombia, para este 5 de noviembre

El cierre del dólar lo presenta el grupo AVAL de forma diaria, esta entidad es un conglomerado empresarial que se dedica a una variedad de actividades económicas y financieras. Asimismo, se debe tener en cuenta que estos valores se actualizan a diario, a excepción de los fines de semana.

De esta manera, el precio del cierre que estableció este grupo para este 5 de noviembre, permanece en de $3.857 pesos.

Precio del dólar en Colombia HOY, 5 de noviembre

El TRM del Banco de la República es el encargado de presentar y establecer la cotización del dólar a diario. Es así que, para este 5 de noviembre, el precio del dólar se estableció en $3.872 pesos colombianos.

Esto representa un crecimiento leve en su valor, ya que el día de ayer, 4 de noviembre, su cotización fue de $3.860 pesos colombianos, quiere decir que, tuvo un alza de $12 pesos. Un dato a tener en cuenta, es que esta información, puede consultarla en la página oficial del Banco de la República.

Euro HOY en Colombia, 5 de noviembre

Investing se encarga de mostrar indicadores económicos en tiempo real sobre diferentes divisas del mundo, productos e insumos, empresas y más. Debido a ello, la cotización de euro, no es una excepción. De esta forma, según el seguimiento de esta web, el precio del euro HOY en Colombia se estableció en $4.431 pesos colombianos.

Dólar hoy en Colombia en casas de cambio

La cotización de la compra y venta de dólares depende del precio que establezca el TRM del Banco de la República, siendo así, las casas de cambio se encargan de establecer la tarifa para los clientes. Este es precio en las principales ciudades del país:

Bogotá D.C. — Compra: $3,780 | Venta: $3,890

— | Medellín — Compra: $3,720 | Venta: $3,870

— | Cali — Compra: $3,850 | Venta: $3,990

— | Cartagena — Compra: $3,750 | Venta: $3,980

— | Cúcuta — Compra: $3,780 | Venta: $3,830

— | Pereira — Compra: $3,730 | Venta: $3,800

