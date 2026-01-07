Esto recibirán muchos pensionados en Colombia si el IPC queda en 5,2% para el 2026: Calculamos

En las últimas horas, el Dane confirmó que el próximo jueves 8 de enero se conocerá la cifra del IPC con la que Colombia finalizó el 2025. Esta es fundamental para determinar el ajuste que tendrán muchos productos y servicios esenciales, incluyendo la mesada que reciben muchos pensionados.

El país cuenta con más de 2,1 millones de jubilados que están registrados en el Sistema General de Pensiones. Sin embargo, hay quienes reciben más de un salario mínimo en el pago de su mesada; por lo tanto, este valor no aumenta automáticamente cada 1 de enero tras el ajuste que emite el Gobierno por decreto.

Justamente, a los pensionados que solamente reciben un salario mínimo al mes se les ajustará esta cifra de acuerdo al incremento señalado al finalizar el año anterior. En ese orden de ideas, les corresponde un total de 1.750.905 pesos para este 2026 sin tener en cuenta el auxilio de transporte, el cual eleva este valor a los dos millones de pesos, considerando el anuncio que hizo el presidente Gustavo Petro.

Según indica Colpensiones, en Colombia hay unos 1,8 millones de pensionados que están afiliados a su sistema. Entre ellos, un 55,9% recibe un salario mínimo, lo que equivale a algo más de un millón de personas que también se ven sujetas al aumento del sueldo básico. No obstante, el proceso cambia para quienes reciben una cifra diferente.

¿Qué pasará con quienes reciben más de un salario mínimo?

En el caso de los pensionados que ganan una mesada superior al salario mínimo, el ajuste se realiza a partir de la cifra del IPC que dará a conocer el Dane. En este caso, algunas proyecciones señalan que podría ubicarse en un 5,2%, es decir, con una reducción de 0,10 puntos porcentuales con respecto a la emitida a comienzos del 2025.

Por ejemplo, si un jubilado venía recibiendo unos 2.200.000 pesos en el pago de su mesada, entraría a ganar un total de 2.314.000 pesos cada mes en caso de que el Dane señale que la cifra del IPC haya sido del 5,2% al cierre del 2025.

¿Qué otras proyecciones hay con respecto a la cifra del IPC?

Existen otras proyecciones con respecto a la cifra final del IPC en diciembre de 2025. De hecho, algunas sostienen que esta sería del 5,1%. Mientras que otras la ubican en 5,3%. En el primer caso, supone una disminución de 0,10 puntos porcentuales frente al informe oficial emitido en noviembre del año anterior (5,2%), y el segundo equivale a un aumento del 0,10 puntos porcentuales.

Si se toman en cuenta estos dos porcentajes, y adicional la cifra de 2.200.000 pesos del ejemplo anterior, el pago mensual de la pensión quedaría en 2.312.200 pesos si queda en un 5,1% o de 2.316.600 pesos si se ajusta un 5,3%.

Es importante señalar que el IPC permite ajustar el precio de diferentes productos y servicios para el año 2026. Algunos de ellos son: